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02 июня 2019, воскресенье, 18:28 71
Общество 2019-06-02T18:28:05+03:00
Українські Новини
Политзаключенного Сущенко в колонии навестили жена и дочь

Политзаключенного Сущенко в колонии навестили жена и дочь

Роман Сущенко. Скриншот видео ЦСС ФСБ
Роман Сущенко. Скриншот видео ЦСС ФСБ

Украинского журналиста, политзаключенного в исправительной колонии в Кирово-Чепецке (Россия) Романа Сущенко посетили жена и дочь. Об этом сообщает адвокат Сущенко Марк Фейгин в Twitter.

"Супруга и дочь украинского политзаключенного Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока все благополучно", - написал Фейгин.

Также адвокат выразил надежду, что "новая власть в Киеве займется обменом украинца Сущенко на Вышинского".

Как сообщали Українські Новини, Порошенко назначил стипендии им. Левка Лукьяненко Сенцову, Сущенко и Балуху.

Ранее, в январе, к политзаключенному Сущенко впервые за 2,5 года впустили на длительное свидание семью.

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