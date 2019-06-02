Политзаключенного Сущенко в колонии навестили жена и дочь

Украинского журналиста, политзаключенного в исправительной колонии в Кирово-Чепецке (Россия) Романа Сущенко посетили жена и дочь. Об этом сообщает адвокат Сущенко Марк Фейгин в Twitter.

"Супруга и дочь украинского политзаключенного Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока все благополучно", - написал Фейгин.

Также адвокат выразил надежду, что "новая власть в Киеве займется обменом украинца Сущенко на Вышинского".

Как сообщали Українські Новини, Порошенко назначил стипендии им. Левка Лукьяненко Сенцову, Сущенко и Балуху.

Ранее, в январе, к политзаключенному Сущенко впервые за 2,5 года впустили на длительное свидание семью.