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21 августа 2019, среда, 10:51 136 Документ
Силовые структуры 2019-08-21T14:00:03+03:00
Українські Новини
Дело Шульмана: ГПУ отказывается раскрывать подробности "охоты" на оппонента Коломойского

Дело Шульмана: ГПУ отказывается раскрывать подробности "охоты" на оппонента Коломойского

Вадим Шульман. Фото: facebook
Вадим Шульман. Фото: facebook

Генеральная прокуратура отказалась обнародовать подробности уголовного производства, открытого против бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который является бывшим бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українським Новинам.

Ведомство отказалось обнародовать какие-либо подробности уголовного производства против оппонента Коломойского.

"Запрашиваемая информация касается правоотношений, которые вытекают из уголовного процессуального законодательства", - сказано в ответе Генпрокуратуры.

Отмечается, что ведомости данного расследования не подлежат разглашению.

Таким образом, Генпрокуратура отказалась ответить, когда Шульману было сообщено о подозрении, в чем именно его подозревают, объявлен ли он в межданродный розыск.

Также Генпрокуратура отказалась ответить, какой именно прокурор является процессуальным руководителем в данном деле.

В то же время, по данным источника Українських Новин в правоохранительных органах, дело против Шульмана открыл прокурор Константин Кулик, которого бывший Президент Петр Порошенко обвинял в связях с Коломойским.

Как сообщали Українськi Новини, в июле полиция объявила в розыск бизнесмена Шульмана.

Указано, что ему предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Ранее СМИ сообщали, что ФБР США открыло дело против Коломойского по заявлению Шульмана.

В мае 2017 года Шульман подал иск в Высокий суд Лондона, в котором обвинил Коломойского и Боголюбова в мошенничестве на более чем  500 млн долларов.

Шульман - бывший партнер Коломойского и Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу.

Он утверждает, что партнеры обманули его и с 2000 по 2007 год он не получал прибыли от своей доли в общем бизнесе.

Шульман также обнаружил пропажу 30 млн долларов, которые доверил партнерам для инвестирования в американский завод..

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