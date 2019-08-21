Дело Шульмана: ГПУ отказывается раскрывать подробности "охоты" на оппонента Коломойского

Генеральная прокуратура отказалась обнародовать подробности уголовного производства, открытого против бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который является бывшим бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.\r\nОб этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українським Новинам.\r\nВедомство отказалось обнародовать какие-либо подробности уголовного производства против оппонента Коломойского.\r\n"Запрашиваемая информация касается правоотношений, которые вытекают из уголовного процессуального законодательства", - сказано в ответе Генпрокуратуры.\r\n\r\nОтмечается, что ведомости данного расследования не подлежат разглашению.\r\nТаким образом, Генпрокуратура отказалась ответить, когда Шульману было сообщено о подозрении, в чем именно его подозревают, объявлен ли он в межданродный розыск.\r\nТакже Генпрокуратура отказалась ответить, какой именно прокурор является процессуальным руководителем в данном деле.\r\nВ то же время, по данным источника Українських Новин в правоохранительных органах, дело против Шульмана открыл прокурор Константин Кулик, которого бывший Президент Петр Порошенко обвинял в связях с Коломойским.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июле полиция объявила в розыск бизнесмена Шульмана.\r\nУказано, что ему предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.\r\nРанее СМИ сообщали, что ФБР США открыло дело против Коломойского по заявлению Шульмана.\r\nВ мае 2017 года Шульман подал иск в Высокий суд Лондона, в котором обвинил Коломойского и Боголюбова в мошенничестве на более чем 500 млн долларов.\r\nШульман - бывший партнер Коломойского и Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу.\r\nОн утверждает, что партнеры обманули его и с 2000 по 2007 год он не получал прибыли от своей доли в общем бизнесе.\r\nШульман также обнаружил пропажу 30 млн долларов, которые доверил партнерам для инвестирования в американский завод..