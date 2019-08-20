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20 серпня 2019, вівторок, 17:52 9
Судова влада 2019-08-20T19:30:02+03:00
Українські Новини
Суд заарештував власника готелю "Токіо стар" в Одесі, в якому згоріли люди

Суд заарештував власника готелю "Токіо стар" в Одесі, в якому згоріли люди

Вадим Чорний. Фото:
Вадим Чорний. Фото: "Думская"

Київський районний суд Одеси заарештував власника готелю "Токіо стар" в Одесі Вадима Чорного за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"За версією слідства, в 2009 році підозрюваним у нежитлових приміщеннях була створена готель "Токіо Стар". Надалі вищевказані приміщення надавалися в добове користування особам за певну плату", - йдеться в ньому.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів.

Зазначається, що постанова слідчого судді не набрала законної чинності.

"Всі чули політичне замовлення, і сьогодні суддя його виконав. Всі допити показують, що в готелі спрацювали всі можливі засоби захисту, а працівники виводили людей і боролися з вогнем", - заявив Вадим Чорний після того, як на нього наділи наручники, пише "Думская".

Вадим Чорний в суді. Фото: Вадим Чорний в суді. Фото: "Думская"

Адвокати Чорного намір оскаржити ухвалу Іванчука в апеляції.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, внаслідок якої загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 осіб особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС. О 3:36 пожежа була локалізована та о 4:32 ліквідована. За фактом пожежі в готелі "Токіо Стар" розпочато кримінальне провадження. Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли люди.

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