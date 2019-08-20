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20 серпня 2019, вівторок, 12:43 19
Силові структури 2019-08-20T13:30:03+03:00
Українські Новини
НАБУ почало розслідувати недекларування мером Дніпра Філатовим майна на 1 млн гривень

НАБУ почало розслідувати недекларування мером Дніпра Філатовим майна на 1 млн гривень

Філатов. Фото: Borys Filatov/Facebook
Філатов. Фото: Borys Filatov/Facebook

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування мером Дніпра Борисом Філатовим майна на 1 млн гривень. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, справу порушено за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Філатов з 2016 по 2017 роки не відобразив інформацію про земельну ділянку, мотоцикл, судно і орендовану земельну ділянку, а також про будинок дружини. Ще він вказав недостовірну інформацію про джерело і розмір свого доходу і доходу дружини.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 і 2017 роки становить понад 485 тис. гривень та 519 тис. гривень відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, Національне агентство по запобіганню корупції (НАПК) просило Національне антикорупційне бюро розслідувати декларування недостовірної інформації першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігорем Кононенко за 2015 рік на суму 7,6 млн гривень і мером Дніпра Борисом Філатовим за 2016 і 2017 роки на 1 млн гривень.

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