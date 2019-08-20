У Зеленского инициируют вознаграждение информаторов о коррупции в размере 10% от возмещенных убытков

Офис Президента инициирует вознаграждение информаторов о коррупции в размере 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українські Новини.\r\n"Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением", - говорится в нем со ссылкой на слова заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапки по итогам обсуждения с представителями общественных организаций и международных партнеров в сфере борьбы с коррупцией, которое состоялось в Офисе Президента 19 августа.\r\nСогласно сообщению, информаторы будут иметь право получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.\r\nПри этом государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей.\r\nОтмечается, что проекты законов, которые готовятся, регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей (информаторов).\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский ввел в состав нацсовета по антикоррупционной политике Данилюка и Верланова.\r\nТакже депутат Зеленского обещает разоблачить коррупцию Вятровича и его жены в Институте национальной памяти.