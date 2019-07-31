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31 июля 2019, среда, 15:09 91
Президент 2019-07-31T15:39:31+03:00
Українські Новини
Зеленский ввел в состав нацсовета по антикоррупционной политике Данилюка и Верланова

Зеленский ввел в состав нацсовета по антикоррупционной политике Данилюка и Верланова

Президент Владимир Зеленский ввел в состав национального совета по вопросам антикоррупционной политики секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом говорится в указе №565 от 31 июля, передают Українськi Новини.

Ранее в июле Зеленский ввел в нацсовет исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Зеленский назначил заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку главой нацсовета по антикоррупционной политике вместо депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева ("Блок Петра Порошенко").

Также Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.  На должности заместителя министра финансов Верланов занимался налоговой и таможенной политикой, реформой Государственной фискальной службы и таможенной службы, финансовыми расследованиями.

Больше новостей о: Александр Данилюк Руслан Рябошапка Сергей Верланов нацсовет по антикоррупционной политике

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