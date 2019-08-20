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20 серпня 2019, вівторок, 12:25 15
Президент 2019-08-20T13:15:01+03:00
Українські Новини
У Зеленського ініціюють винагороду інформаторів про корупцію в розмірі 10% від відшкодованих збитків

У Зеленського ініціюють винагороду інформаторів про корупцію в розмірі 10% від відшкодованих збитків

Офіс Президента ініціює винагороду інформаторів про корупцію в розмірі 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабара).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Викривачі, що повідомляють про масштабні корупційні схеми, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова заступника глави Офісу Президента Руслана Рябошапки за підсумками обговорення з представниками громадських організацій та міжнародних партнерів у сфері боротьби з корупцією, яке відбулося в Офісі Президента 19 серпня.

Згідно з повідомленням, інформатори будуть мати право отримувати дані про стан розгляду наданої інформації, правом на безоплатну правову допомогу, конфіденційність, а також на матеріальну винагороду в межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.

При цьому держава буде гарантувати викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів.

Зазначається, що проекти законів, які готуються, регламентують способи та порядок повідомлення про корупційні або пов'язаних з корупцією правопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права і гарантії захисту викривачів (інформаторів).

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський ввів до складу нацради з антикорупційної політики Данилюка і Верланова.

Також депутат Зеленського обіцяє викрити корупцію В'ятровича та його дружини в Інституті національної пам'яті.

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