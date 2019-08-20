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20 августа 2019, вторник, 12:22 100
Силовые структуры 2019-08-20T12:51:26+03:00
Українські Новини
СБУ задержала члена радикальной группировки, который планировал теракт во время празднования Дня флага и конце

СБУ задержала члена радикальной группировки, который планировал теракт во время празднования Дня флага и концерта "Квартала 95" в Сумах

"Квартал-95". Фото: Facebook/Студия "Квартал 95"

Служба безопасности Украины задержала члена радикальной группировки по подозрению в подготовке теракта во время празднования Дня флага и концерта "Квартала 95" в Сумах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"В Сумской области Служба безопасности Украины предупредила провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины", - сказано в нем.

Указано, что сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который является членом радикальной молодежной группировки.

Правоохранители считают, что он вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

"Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта "KVARTAL-FEST" 23 августа на территории Сумской области", - сказано в сообщении.

Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений.
Продолжается досудебное следствие.

Как сообщали Українськi Новини, полиция расследует как террористический акт выстрел из гранатомета в здание телеканала "112 Украина".

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