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Америка 2019-08-20T10:00:02+03:00
Українські Новини
США запустили крилату ракету "Томагавк" з Каліфорнії

США запустили крилату ракету "Томагавк" з Каліфорнії

Випробування крилатої ракети наземного базування типу
Випробування крилатої ракети наземного базування типу "Томагавк". Фото: Міноборони США

Міноборони США провело льотні випробування крилатої ракети наземного базування традиційної конфігурації на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія.

Про це повідомила прес-служба американського Міністерства оборони.

"Випробувальна ракета вийшла з наземної мобільної пускової установки і точно вразила ціль після понад 500 кілометрів польоту", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Ракета була запущена, у неділю, 18 серпня 2019 року, о 14:30, за Тихоокеанським літнім часом.

Як повідомив підполковник ВПС США Роберт Карвер американському сайту Military.com йшлося "про варіанті крилатої ракети для ураження наземних цілей "Томагавк".

Відібрані дані і уроки, витягнуті з цього випробування, послужать основою для розвитку міністерством оборони майбутніх можливостей середнього рівня.

Також у Пентагоні зазначили, що ракета була спроектована для доставки звичайних, а не ядерних боєголовок, передає "Інтерфакс".

Нагадаємо, США офіційно виходять з ядерного договору з Росією.

Раніше Трамп заявив, що в Росії на Білому морі вибухнула новітня ракета з ядерним реактором.

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