США запустили крилату ракету "Томагавк" з Каліфорнії

Міноборони США провело льотні випробування крилатої ракети наземного базування традиційної конфігурації на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія.

Про це повідомила прес-служба американського Міністерства оборони.

"Випробувальна ракета вийшла з наземної мобільної пускової установки і точно вразила ціль після понад 500 кілометрів польоту", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Ракета була запущена, у неділю, 18 серпня 2019 року, о 14:30, за Тихоокеанським літнім часом.

Як повідомив підполковник ВПС США Роберт Карвер американському сайту Military.com йшлося "про варіанті крилатої ракети для ураження наземних цілей "Томагавк".

Відібрані дані і уроки, витягнуті з цього випробування, послужать основою для розвитку міністерством оборони майбутніх можливостей середнього рівня.

Також у Пентагоні зазначили, що ракета була спроектована для доставки звичайних, а не ядерних боєголовок, передає "Інтерфакс".

Нагадаємо, США офіційно виходять з ядерного договору з Росією.

Раніше Трамп заявив, що в Росії на Білому морі вибухнула новітня ракета з ядерним реактором.