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19 августа 2019, понедельник, 11:17 197 Документ
Силовые структуры 2019-08-19T11:18:24+03:00
Українські Новини
Нацполиция отказалась сообщить, допрашивался ли Труба в рамках расследования дела против него

Нацполиция отказалась сообщить, допрашивался ли Труба в рамках расследования дела против него

Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

Национальная полиция отказалась ссообщить информацию о том, был ли допрошен директор Госбюро расследований Роман Труба в рамках расследования в его отношении уголовного производства.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Українські Новини обратились с запросом в Нацполицию с просьбой предоставить информацию, сколько дел расследуется в отношении Трубы и был ли он допрошен в рамках расследования.

Нацполиция сообщила, что Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство, открытое 3 июня по фактам возможного совершения Трубой уголовных правонарушений по части 3 статьи 382 (невыполнение судебного решения), части 1 статьи 343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 172 (грубое нарушение законодательства о труде) и части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

При этом, Нацполиция отказалась сообщить информацию о возможном проведении допроса Трубы, сославшись на то, что это данные оперативно-разыскной деятельности и досудебного расследования, которые не могут быть обнародованы.

Как сообщали Українські Новини, суд назначил почерковедческую экспертизу подписей директора Государственного бюро расследований Романа Трубы на документах ГБР.

Суд вынес решение по делу о люстрации Трубы.

Председатель ОО "УОПД: Демократия через право" Ростислав Попович считает, что своими действиями и бездействием директор Госбюро расследований Роман Труба узурпирует власть.

 

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