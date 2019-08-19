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19 августа 2019, понедельник, 10:02 35
Экономика 2019-08-19T10:02:44+03:00
Українські Новини
Суд рассмотрит еще один иск к "Укрнефти" о взыскании задолженности

Суд рассмотрит еще один иск к "Укрнефти" о взыскании задолженности

Судебное решение (иллюстрация). Фото: sud.ua
Судебное решение (иллюстрация). Фото: sud.ua

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) просит Окружной административный суд взыскать с крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" 547,1 млн гривен налоговой задолженности при том, что общая сумма долгов компании превысила 15 млрд гривен.

Об этом свидетельствует определение суда от 14 августа, передают Українськi Новини.

Согласно материалам дела, Офис крупных налогоплательщиков просит взыскать задолженность с банковских счетов компании.

В обоснование исковых требований ведомство указало, что налоговый долг образовался на основании начисления денежного обязательства, определенного налоговыми уведомлениями-решениями.

Суд признал поданное заявление и приложенные к нему материалы достаточными для открытия производства по делу.

Как сообщали Українськi Новини, в мае суд обязал "Укрнефть" погасить задолженность по рентной плате.

Ранее международный арбитражный суд принял решение в пользу "Укрнефти" по делу о захваченных Россией в Крыму активах компании.

В 2018 "Укрнефть" резко увеличила прибыль.

50%+1 акция "Укрнефти" принадлежит НАК "Нефтегаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

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