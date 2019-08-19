Суд рассмотрит еще один иск к "Укрнефти" о взыскании задолженности

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) просит Окружной административный суд взыскать с крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" 547,1 млн гривен налоговой задолженности при том, что общая сумма долгов компании превысила 15 млрд гривен.\r\nОб этом свидетельствует определение суда от 14 августа, передают Українськi Новини.\r\nСогласно материалам дела, Офис крупных налогоплательщиков просит взыскать задолженность с банковских счетов компании.\r\nВ обоснование исковых требований ведомство указало, что налоговый долг образовался на основании начисления денежного обязательства, определенного налоговыми уведомлениями-решениями.\r\nСуд признал поданное заявление и приложенные к нему материалы достаточными для открытия производства по делу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в мае суд обязал "Укрнефть" погасить задолженность по рентной плате.\r\nРанее международный арбитражный суд принял решение в пользу "Укрнефти" по делу о захваченных Россией в Крыму активах компании.\r\nВ 2018 "Укрнефть" резко увеличила прибыль.\r\n50%+1 акция "Укрнефти" принадлежит НАК "Нефтегаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.\r\n9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.