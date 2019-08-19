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19 августа 2019, понедельник, 09:11 23
Происшествия 2019-08-19T09:11:38+03:00
Українські Новини
Ночью в Днипре загорелась жилая многоэтажка, пострадал ребенок

Ночью в Днипре загорелась жилая многоэтажка, пострадал ребенок

В ночь с воскресенья на понедельник, 19 августа, в Днепре в одной из многоэтажек случился пожар, в результате которого пострадала 6-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 02:13. Выяснилось, что в центре Днепра горит многоэтажка на улице Леонида Стромцова. На место были направлены спасатели. Выяснилось, что в доме загорелась квартира на первом этаже 5-этажного жилого дома. Из-за сильного задымления в подъезде жильцам квартир, расположенных на верхних этажах здания, пришлось покинуть собственные дома. Сотрудники ГСЧС помогли 15 людям выйти на свежий воздух по лестничной клетке.

Пожар был локализован уже в 02:41, а ликвидирован только в 03:21. Огнем было повреждено домашнее имущество в жилой комнате квартиры на площади 5 кв.м. Медицинские работники осмотрели на месте происшествия всех, кто обратился к ним за помощью - пострадавших не обнаружили. Однако, уже вернувшись домой, жители одной из квартир заметили, что их ребенку стало плохо: девочка получила отравление продуктами горения.

Ребенка 2013 года, госпитализирован в пульмонологическое отделение Днепровской областной детской клинической больницы.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. 

Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 9 людей.

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