підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
19 серпня 2019, понеділок, 09:11 12
Події 2019-08-19T16:30:06+03:00
Українські Новини
Вночі в Дніпрі загорілася житлова багатоповерхівка, постраждала дитина

Вночі в Дніпрі загорілася житлова багатоповерхівка, постраждала дитина

В ніч з неділі на понеділок, 19 серпня, у Дніпрі в одній із багатоповерхівок стався пожежа, внаслідок якої постраждала 6-річна дівчинка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Дніпропетровської області.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько 02:13. З'ясувалося, що в центрі Дніпра палає багатоповерхівка на вулиці Леоніда Стромцова. На місце були направлені рятувальники. З'ясувалося, що в будинку загорілася квартира на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Із-за сильного задимлення в під'їзді мешканцям квартир, розташованих на верхніх поверхах будівлі, довелося покинути свої будинки. Співробітники ДСНС допомогли 15 людям вийти на свіже повітря по сходовій клітці.

Пожежу було локалізовано вже у 02:41, а ліквідовано тільки в 03:21. Вогнем було пошкоджено домашнє майно в житловій кімнаті квартири на площі 5 кв. м. Медичні працівники оглянули на місці пригоди усіх, хто звернувся до них за допомогою - постраждалих не виявили. Однак, вже повернувшись додому, мешканці однієї з квартир помітили, що їхній дитині стало погано: дівчинка отримала отруєння продуктами горіння.

Дитини 2013 року, госпіталізований в пульмонологічне відділення Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 9 людей.

Більше новин про: Пожежа у Дніпрі Пожежа у багатоповерхівці

Архів
Новини
Пінний фонтан. Фото: КП УЗН Подільського району
На Подолі у Києві вандали налили в фонтан мило і розмалювали лавочки 16:32
Київ та Єрусалим відкриють центри розвитку високих технологій, - прем'єр Ізраїлю 16:27
Проект UNBA NextGen посприяє підвищенню якості правової допомоги українцям, - НААУ 16:20
Фармпромисловість стала драйвером зростання економіки, - ЗМІ 16:01
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни вугілля й стримувала зростання цін, - Трохимець 12:55
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Річард Вільямс. Фото:.Вікіпедія
Помер аніматор культових фільмів Річард Вільямс: найвідоміші роботи художника 11:36
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
Зебру, що втекла з екопарку Харкова, шукають з кіньми і квадрокоптером 23:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok