Боевики на востоке Украины усилили обстрелы и 13 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Пищевика, трижды неподалеку Лебединского и дважды возле Талаковки боевики вели огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Водяного террористы обстреляли украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе Павлополя — дважды с автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Песков — из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Новолуганского боевики обстреливали украинские позиции из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Луганского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что за минувшие сутки потерь среди украинских военных не было.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции: неподалеку Новотроицкого вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а в районе Водяного — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщали Українські Новини, в штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки, 16 августа, потерь ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.

15 августа боевики 12 раз нарушили перемирие, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.