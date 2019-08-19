Яблучний Спас - як слов'яни відзначали свято

Сьогодні, 19 серпня, відзначається Яблучний Спас, який був одним з перших свят урожаю, а також днем, з якого, згідно з повір'ями, природа поверталася від літа до осені і зими. Українські Новини розкажуть про звичаї і прикмети цього дня.

За народними прикметами, Яблучний Спас означає настання осені і перетворення природи. У східних слов'ян лише з Яблучного Спаса дозволялося їсти яблука і страви з плодів нового врожаю. В цей день вони освячуються в церкві.

Слов'янські традиції

В цей день у церквах освячували плоди та фрукти нового врожаю, мед, хлібні колоски. Освячені колосся і насіння зберігали до наступної сівби.

У день Яблучного Спаса запікали яблука, пекли пироги, млинці з яблуками, грибами та ягодами. В народних традиціях пироги пекли з пісного тіста.

В цей день проводжали захід сонця в поле з піснями. Ввечері збирався хоровод молоді, яка прямувала за околицю — в поле. На пагорбі молодь зупинялася і спостерігала за близьким до заходу сонця. Як тільки сонце торкалося обрію, присутні припиняли розмови і заспівували.

У південних і західних слов'ян Яблучний Спас вважався днем, з якого починався збір винограду; після освячення його в церкві виноград дозволялося вживати в їжу.

У капанців в цей день не дозволяли їсти червоний виноград, щоб людина "не се пребрази", тобто щоб у нього на обличчі не виступили червоні плями.

У сербів побутувало повір'я, що на Преображення "перетворюється небо і земля", у македонців існувало повір'я, що в цей день відлітають ластівки. Македонці вважали, що на Преображення відкривається небо і можна побачити Бога і загадати бажання.

Приказки і прикмети

Який другий Спас, такий і січень.

Який день на другий Спас, така і Покрова.



Сухий день віщує суху осінь, мокрий — мокру, а ясний — сувору зиму.



На Другий Спас освячують у церкві яблука, мед і горошок в стручках.



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Тим часом розпочався Успенський піст.