Яблучний Спас - як слов'яни відзначали свято

Сьогодні, 19 серпня, відзначається Яблучний Спас, який був одним з перших свят урожаю, а також днем, з якого, згідно з повір'ями, природа поверталася від літа до осені і зими. Українські Новини розкажуть про звичаї і прикмети цього дня.\r\nЗа народними прикметами, Яблучний Спас означає настання осені і перетворення природи. У східних слов'ян лише з Яблучного Спаса дозволялося їсти яблука і страви з плодів нового врожаю. В цей день вони освячуються в церкві.\r\nСлов'янські традиції\r\nВ цей день у церквах освячували плоди та фрукти нового врожаю, мед, хлібні колоски. Освячені колосся і насіння зберігали до наступної сівби.\r\nУ день Яблучного Спаса запікали яблука, пекли пироги, млинці з яблуками, грибами та ягодами. В народних традиціях пироги пекли з пісного тіста.\r\nВ цей день проводжали захід сонця в поле з піснями. Ввечері збирався хоровод молоді, яка прямувала за околицю — в поле. На пагорбі молодь зупинялася і спостерігала за близьким до заходу сонця. Як тільки сонце торкалося обрію, присутні припиняли розмови і заспівували.\r\nУ південних і західних слов'ян Яблучний Спас вважався днем, з якого починався збір винограду; після освячення його в церкві виноград дозволялося вживати в їжу.\r\nУ капанців в цей день не дозволяли їсти червоний виноград, щоб людина "не се пребрази", тобто щоб у нього на обличчі не виступили червоні плями.\r\nУ сербів побутувало повір'я, що на Преображення "перетворюється небо і земля", у македонців існувало повір'я, що в цей день відлітають ластівки. Македонці вважали, що на Преображення відкривається небо і можна побачити Бога і загадати бажання.\r\nПриказки і прикмети\r\nЯкий другий Спас, такий і січень.Який день на другий Спас, така і Покрова.Сухий день віщує суху осінь, мокрий — мокру, а ясний — сувору зиму.На Другий Спас освячують у церкві яблука, мед і горошок в стручках.Раніше Українські Новини розповіли, коли відзначаються три Спаса в серпні. Тим часом розпочався Успенський піст.