Сбежавшую из экопарка Харькова зебру ищут с лошадьми и квадрокоптером

В Харькове из экопарка сбежала зебра, сообщают "UA:Новини" на странице в соцсети Facebook со ссылкой на спикера комплекса Алексея Костюченко.\r\nПо его словам, зебру переводили в новый вольер. Животное вели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей. В это время зебра сбежала.\r\nСейчас животное ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры. К поискам привлекли лошадей и квадрокоптер.\r\nСотрудники экопарка просят людей, если увидят животное, самостоятельно не ловить - это может быть опасно.\r\nВ случае, если кто-нибудь встретит зебру, сотрудники просят связаться с комплексом.\r\nРанее из экопарка сбегали 3 обезьяны, которых поймали на окружной дороге. \r\nКак сообщали Українські Новини, в Николаевском зоопарке показали новорожденного зебренка. Также в Киеве полицейский пытался догнать пони и бегал за ним по Голосеевскому району.\r\nТем временем британские ученые выяснили, зачем зебрам полоски. Полосы дезориентируют слепней и мух цеце, которые в результате гораздо меньше беспокоят зебр, чем других животных.