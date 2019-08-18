Сбежавшую из экопарка Харькова зебру ищут с лошадьми и квадрокоптером

В Харькове из экопарка сбежала зебра, сообщают "UA:Новини" на странице в соцсети Facebook со ссылкой на спикера комплекса Алексея Костюченко.

По его словам, зебру переводили в новый вольер. Животное вели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей. В это время зебра сбежала.

Сейчас животное ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры. К поискам привлекли лошадей и квадрокоптер.

Сотрудники экопарка просят людей, если увидят животное, самостоятельно не ловить - это может быть опасно.

В случае, если кто-нибудь встретит зебру, сотрудники просят связаться с комплексом.

Ранее из экопарка сбегали 3 обезьяны, которых поймали на окружной дороге.

Как сообщали Українські Новини, в Николаевском зоопарке показали новорожденного зебренка. Также в Киеве полицейский пытался догнать пони и бегал за ним по Голосеевскому району.

Тем временем британские ученые выяснили, зачем зебрам полоски. Полосы дезориентируют слепней и мух цеце, которые в результате гораздо меньше беспокоят зебр, чем других животных.