подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
18 августа 2019, воскресенье, 23:55 57
Происшествия 2019-08-19T01:00:08+03:00
Українські Новини
Сбежавшую из экопарка Харькова зебру ищут с лошадьми и квадрокоптером

Сбежавшую из экопарка Харькова зебру ищут с лошадьми и квадрокоптером

Сбежавшая зебра. Фото: сайт экопарка
Сбежавшая зебра. Фото: сайт экопарка

В Харькове из экопарка сбежала зебра, сообщают "UA:Новини" на странице в соцсети Facebook со ссылкой на спикера комплекса Алексея Костюченко.

По его словам, зебру переводили в новый вольер. Животное вели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей. В это время зебра сбежала.

Сейчас животное ищут 20 работников экопарка, охрана и волонтеры. К поискам привлекли лошадей и квадрокоптер.

Сотрудники экопарка просят людей, если увидят животное, самостоятельно не ловить - это может быть опасно.

В случае, если кто-нибудь встретит зебру, сотрудники просят связаться с комплексом.

Ранее из экопарка сбегали 3 обезьяны, которых поймали на окружной дороге. 

Как сообщали Українські Новини, в Николаевском зоопарке показали новорожденного зебренка. Также в Киеве полицейский пытался догнать пони и бегал за ним по Голосеевскому району.

Тем временем британские ученые выяснили, зачем зебрам полоски. Полосы дезориентируют слепней и мух цеце, которые в результате гораздо меньше беспокоят зебр, чем других животных.

Больше новостей о: Животные Зебра Экопарк Побег из зоопарка

Архив
Новости
Сбежавшую из экопарка Харькова зебру ищут с лошадьми и квадрокоптером 23:55
Появилось видео ДТП с такси на шоссе под Киевом, в котором погибла женщина 23:25
Отсрочка штрафов станет последней: у Зеленского рассказали о планах по борьбе с "евробляхами" 22:59
Премьер Израиля обсудит с Зеленским пенсионное соглашение 22:21
Амос Дов Сильвера. Фото: прокуратура Киева/Facebook
Сбежать не удалось: В прокуратуре рассказали подробности экстрадиции наркобарона Сильвера 21:55
больше новостей
Украина будет одной из самых холодных стран в Европе: прогноз погоды на выходные 06:01 Карта
Медведица с крыльями. Фото: Станислав Гуменюк/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями" 12:30
Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов, - Сэм Кислин 07:30
Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары 13:20 Карта
Антициклон с 37-градусной жарой идет в Украину: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов, - Сэм Кислин 07:30
Суд исправил ошибки в решении об аресте Грымчака: в субботу его переведут в СИЗО 14:21
Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары 13:20 Карта
Украина будет одной из самых холодных стран в Европе: прогноз погоды на выходные 06:01 Карта
Ломаченко. Фото: пресс-служба
Парашютисты в небе поддержали Ломаченко перед боем 18:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok