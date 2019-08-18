В США самолет упал на дом: есть жертвы

Один человек погиб и один получили ранения в результате аварии легкомоторный самолета в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на NBC New York.

"Самолет Cessna 303 врезался в дом на Смит-роуд в Юнион-Вейл в 16:28 (в субботу - ред). Одна из трех человек, которые были в самолете, умерла; человек, который был в доме, пропал без вести, а женщина в доме получила опасные для жизни травмы ", - говорится в сообщении.

Самолет вылетел из аэропорта округа Ориндж, после дозаправки летел в Фармингдейле.

Всего в доме на момент катастрофы было три человека: мужчина, который пропал без вести, 21-летняя женщина, получившая опасные для жизни травмы, и 30-летняя женщина, которая не пострадала.

Дополнительной информации о двух человек, которые были в самолете и выжили после катастрофы, власть не предоставила.



Как сообщали Українські Новини, в Пакистане самолет упал на жилые дома: по меньшей мере 18 погибших. Среди погибших - пятеро членов экипажа и 13 жителей поселка.



Ранее полиция начала расследовать падение самолета в озеро в Киеве.