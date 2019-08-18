На формирование правительства хватит и двух дней, - Герус

Представитель президента в Кабинете министров, а также новоизбранный народный депутат Андрей Герус уверен, что Верховная Рада в первые дни своей работы сформирует новую исполнительную власть. Об этом он сказал в интервью "Главкому".\r\nПо мнению новоизбранного нардепа, парламенту хватит двух дней для формирования нового Кабинета министров.\r\n"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - отметил Герус и добавил, что пока не определился, где именно хочет работать в должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики.\r\nВ то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на должности премьера и министров уже определены.\r\n"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное" - говорит Герус.Как сообщали Українські Новини, представитель Президента в Кабмине прогнозирует, что поставки дизтоплива из России сократятся в два раза.Также Андрей Герус заявил, что команда Президента намерена поменять ряд законов в энергетике.