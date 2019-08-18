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18 августа 2019, воскресенье, 17:28 66
Политика 2019-08-18T18:30:01+03:00
Українські Новини
На формирование правительства хватит и двух дней, - Герус

На формирование правительства хватит и двух дней, - Герус

Андрей Герус. Фото: rbc.ua
Андрей Герус. Фото: rbc.ua

Представитель президента в Кабинете министров, а также новоизбранный народный депутат Андрей Герус уверен, что Верховная Рада в первые дни своей работы сформирует новую исполнительную власть. Об этом он сказал в интервью "Главкому".

По мнению новоизбранного нардепа, парламенту хватит двух дней для формирования нового Кабинета министров.

"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - отметил Герус и добавил, что пока не определился, где именно хочет работать в должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики.

В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на должности премьера и министров уже определены.

"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное" - говорит Герус.


Как сообщали Українські Новини, представитель Президента в Кабмине прогнозирует, что поставки дизтоплива из России сократятся в два раза.

Также Андрей Герус заявил, что команда Президента намерена поменять ряд законов в энергетике.

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