Поцілунок на корті: Світоліна поділилася романтичним фото з французьким тенісистом

Українська професійна тенісистка Еліна Світоліна і французький тенісист Гаель Монфіс поділилися з фанатами фотографією свого поцілунку.

Фото з'явилося в спільному акаунті Світоліної і Монфіса g.e.m.s.life.

На знімку українка і француз цілуються, сидячи на тренувальному корті в Нью-Йорку, де пара готується до виступу на турнірі "Великого шолома" US Open.

"Це дуже мило", "Найкраща пара в тенісі", "Найкраще, що може бути - це коли твій партнер по тенісу є й твоїм партнером по життю", - коментують фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🖤💙🧩🧩 Credit 📷: @ccsnaps13 Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life) 17 Авг 2019 в 8:51 PDT

Як повідомляли Українські Новини, Світоліна перемогла девятикратную чемпіонку Grand Slam Вінус Вільямс.

Раніше через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці Б'янці Андрееску.

Тим часом Світоліна перша в Україні пробилася у півфінал Вімблдону.



Також вперше за 6 років українка Ганна Охота пройшла у фінал Чемпіонату світу з боксу серед жінок.