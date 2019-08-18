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18 серпня 2019, неділя, 17:04 12
Спорт 2019-08-18T18:45:02+03:00
Українські Новини
Поцілунок на корті: Світоліна поділилася романтичним фото з французьким тенісистом

Поцілунок на корті: Світоліна поділилася романтичним фото з французьким тенісистом

Світоліна і Монфіс. Скріншот: Instagram/g.e.m.s.life
Світоліна і Монфіс. Скріншот: Instagram/g.e.m.s.life

Українська професійна тенісистка Еліна Світоліна і французький тенісист Гаель Монфіс поділилися з фанатами фотографією свого поцілунку.

Фото з'явилося в спільному акаунті Світоліної і Монфіса g.e.m.s.life.

На знімку українка і француз цілуються, сидячи на тренувальному корті в Нью-Йорку, де пара готується до виступу на турнірі "Великого шолома" US Open.

"Це дуже мило", "Найкраща пара в тенісі", "Найкраще, що може бути - це коли твій партнер по тенісу є й твоїм партнером по життю", - коментують фото.

 
 
 
 
 
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🖤💙🧩🧩 Credit 📷: @ccsnaps13

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 

Як повідомляли Українські Новини, Світоліна перемогла девятикратную чемпіонку Grand Slam Вінус Вільямс.

Раніше через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці Б'янці Андрееску.

Тим часом Світоліна перша в Україні пробилася у півфінал Вімблдону.


Також вперше за 6 років українка Ганна Охота пройшла у фінал Чемпіонату світу з боксу серед жінок.

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