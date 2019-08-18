Поцілунок на корті: Світоліна поділилася романтичним фото з французьким тенісистом

Українська професійна тенісистка Еліна Світоліна і французький тенісист Гаель Монфіс поділилися з фанатами фотографією свого поцілунку.\r\nФото з'явилося в спільному акаунті Світоліної і Монфіса g.e.m.s.life.\r\nНа знімку українка і француз цілуються, сидячи на тренувальному корті в Нью-Йорку, де пара готується до виступу на турнірі "Великого шолома" US Open.\r\n"Це дуже мило", "Найкраща пара в тенісі", "Найкраще, що може бути - це коли твій партнер по тенісу є й твоїм партнером по життю", - коментують фото.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n🖤💙🧩🧩 Credit 📷: @ccsnaps13\r\nПубликация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life) 17 Авг 2019 в 8:51 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, Світоліна перемогла девятикратную чемпіонку Grand Slam Вінус Вільямс.\r\nРаніше через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці Б'янці Андрееску.\r\nТим часом Світоліна перша в Україні пробилася у півфінал Вімблдону.Також вперше за 6 років українка Ганна Охота пройшла у фінал Чемпіонату світу з боксу серед жінок.