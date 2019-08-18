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18 августа 2019, воскресенье, 14:41 20
Азия 2019-08-18T14:42:54+03:00
Українські Новини
В Бангладеш 50 тысяч жителей остались без домов из-за масштабного пожара

В Бангладеш 50 тысяч жителей остались без домов из-за масштабного пожара

Сгоревшие дома в Дакке. Скриншот: Reuters
Сгоревшие дома в Дакке. Скриншот: Reuters

В столице Бангладеш, городе Дакка, сгорело 15 тысяч домов, из-за чего около 50 тысяч человек осталось без крыши над головой. Об этом сообщает телеканал "112" со ссылкой на ВВС.

Так, сообщается, что пожар произошел в районе Мирпур ночью 17 августа. Причину пожара пока не выяснили, однако известно, что из-за пластиковой крыши в большинстве домов огонь очень быстро распространился по территории.

Спасатели более 6 часов пытались потушить огонь.

О жертвах пока неизвестно, есть информация только о нескольких пострадавших.

Отмечается, что большинство жителей этих домов – люди с небольшими доходами. Поскольку сейчас весь мусульманский мир празднует Курбан-байрам, много людей уехали из дома на празднование.

Власти уже пообещали помочь пострадавшим в катастрофе.

Упоминается, что в феврале этого года, в Дакке уже был масштабный пожар, тогда он унес жизни 80 человек.

Как сообщали Українські Новини, 30 июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады. 

Ранее сильнейшие пожары в Греции было видно из Космоса

Тем временем на Канарских островах вспыхнули масштабные пожары, людей пришлось эвакуировать.

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