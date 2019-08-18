У Бангладеш 50 тисяч жителів залишилися без домівок через масштабну пожежу

В столиці Бангладеш, місті Дакка, згоріло 15 тисяч будинків, ічерез що близько 50 тисяч людей залишилося без даху над головою. Про це повідомляє телеканал "112" з посиланням на ВВС.

Так, повідомляється, що пожежа сталася в районі Мирпур вночі 17 серпня.



Причину пожежі поки не з'ясували, проте відомо, що через пластиковий дах у більшості будинків, вогонь дуже швидко поширився по території.



Рятувальники більше 6 годин намагалися загасити вогонь.



Про жертви поки невідомо, є інформація лише про кількох потерпілих.



Відзначається, що більшість мешканців цих будинків – люди з невеликими доходами. Оскільки зараз весь мусульманський світ святкує Курбан-байрам, багато людей виїхали з дому на святкування.



Влада вже пообіцяла допомогти постраждалим у катастрофі.



Згадується, що в лютому цього року, в Дакка вже була масштабна пожежа, тоді вона забрала життя 80 осіб.



Як повідомляли Українські Новини, 30 липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру вже досяг узбережжя Аляски і Канади.



Раніше найсильніші пожежі в Греції було видно з Космосу.



Тим часом на Канарських островах спалахнули масштабні пожежі, людей довелося евакуювати.