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18 серпня 2019, неділя, 15:03 12
Азія 2019-08-18T16:15:02+03:00
Українські Новини
У Бангладеш 50 тисяч жителів залишилися без домівок через масштабну пожежу

У Бангладеш 50 тисяч жителів залишилися без домівок через масштабну пожежу

Згорілі будинки в Дакка. Скріншот: Reuters
Згорілі будинки в Дакка. Скріншот: Reuters

В столиці Бангладеш, місті Дакка, згоріло 15 тисяч будинків, ічерез що близько 50 тисяч людей залишилося без даху над головою. Про це повідомляє телеканал "112" з посиланням на ВВС.

Так, повідомляється, що пожежа сталася в районі Мирпур вночі 17 серпня.

Причину пожежі поки не з'ясували, проте відомо, що через пластиковий дах у більшості будинків, вогонь дуже швидко поширився по території.

Рятувальники більше 6 годин намагалися загасити вогонь.

Про жертви поки невідомо, є інформація лише про кількох потерпілих.

Відзначається, що більшість мешканців цих будинків – люди з невеликими доходами. Оскільки зараз весь мусульманський світ святкує Курбан-байрам, багато людей виїхали з дому на святкування.

Влада вже пообіцяла допомогти постраждалим у катастрофі.

Згадується, що в лютому цього року, в Дакка вже була масштабна пожежа, тоді вона забрала життя 80 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 30 липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру вже досяг узбережжя Аляски і Канади.

Раніше найсильніші пожежі в Греції було видно з Космосу.

Тим часом на Канарських островах спалахнули масштабні пожежі, людей довелося евакуювати.

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