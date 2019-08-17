8 постраждалих в готелі "Токіо Стар" в Одесі госпіталізовано, серед них дитина

В одеських лікарнях знаходяться 8 постраждалих в результаті пожежі в готелі "Токіо Стар", серед яких також є 10-річна дівчинка. Майже всі отримали опіки верхніх дихальних шляхів. Про це повідомляє "Думська".

Наголошується, що з десяти постраждалих в результаті пожежі двоє іноземців відмовилися від госпіталізації. Це 59-річний громадянин Литви Роман Чернявський і громадян Сьєрра-Леоне (Африка), ім'я якого не називається.

Так, у тяжкому стані в лікарнях Одеси знаходяться: 26-річна одеситка Вікторія Козлова, 20-річний військовослужбовець з Великомихайлівського району Сергій Васильєв, 38-річний сумчанин Микола Довгий, 23-річна жителька Херсонській області Олена Хомич, 41-річний Павло Узевский з Маріуполя Донецької області, 22-річний житель Біляївського району Володимир Тепура (зазначається, що у нього опіки 1-2 ступеня, опіки очей, 40% опіків дихальних шляхів). Серед госпіталізованих є і 10-річна дитина – мешканка Великомихайлівського району Катерина Руських, у якої діагностували 12% опіків тіла та отруєння продуктами горіння.

У мерії запевняють, що стан здоров'я всіх хворих поступово поліпшується.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 8 людей, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС. Також Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 8 людей.