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17 августа 2019, суббота, 23:03 29
Происшествия 2019-08-17T23:15:02+03:00
Українські Новини
В Днипре во время тушения пожара на спасателей рухнула крыша

В Днипре во время тушения пожара на спасателей рухнула крыша

Утром 17 августа спасатели бросились тушить пожар в заброшенном здании на площади Вокзальная. Во время работы на головы пожарных рухнула перегоревшая крыша. В результате трое огнеборцев получили травмы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Во время тушения очага пожара, в результате обрушения конструкций крыши травмированы трое сотрудников службы спасения "101", а именно, командир отделения, сержант службы гражданской защиты, 1991 года рождения, с предварительным диагнозом, ушиб правого коленного сустава. А также, двое пожарных-спасателей, младший сержант службы гражданской защиты и рядовой службы гражданской защиты 1992 и 1988 рождения соответственно. По предварительной информации угрозы жизни спасателей нет, но они госпитализированы в медицинское учреждение для обследования", - сказано в заявлении.

Тем временем горящее здание смогли потушить лишь около 11:00.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.


Также Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 8 людей.

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