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17 серпня 2019, субота, 23:03 42
Події 2019-08-19T00:15:05+03:00
Українські Новини
У Дніпрі під час гасіння пожежі на рятувальників впав дах

У Дніпрі під час гасіння пожежі на рятувальників впав дах

Вранці 17 серпня рятувальники кинулися гасити пожежу в закинутому будинку на площі Вокзальна. Під час роботи на голови пожежних звалилася перегоріла дах. В результаті троє вогнеборців отримали травми, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Під час гасіння вогнища пожежі, в результаті обвалення конструкцій даху травмовано троє співробітників служби порятунку "101", а саме, командир відділення, сержант служби цивільного захисту, 1991 року народження, з попереднім діагнозом забій правого колінного суглоба. А також, двоє пожежників-рятувальників, молодший сержант служби цивільного захисту та рядовий служби цивільного захисту 1992 і 1988 народження відповідно. За попередньою інформацією загрози життю рятувальників немає, але вони госпіталізовано в медичний заклад для обстеження", - сказано в заяві.

Тим часом палаючу будівлю змогли загасити лише близько 11:00.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 8 людей, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.Також Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 8 людей.

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