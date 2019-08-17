В Стамбуле мощный ливень залил весь город: мужчину затопило в подземном переходе

В турецком Стамбуле прошел масштабный ливень, из-за чего исторический район Фатих был затоплен. Под водой оказались некоторые дороги, тоннели, подземные переходы, передает DHA.

"Из-за ливня все паромные рейсы в Стамбуле отменены. Затоплено одно из популярных туристических мест - Гранд-базар в историческом районе Фатих", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что частично затоплены несколько ключевых магистралей города и станция метро Атакьой.

Известно о жертвах в результате наводнения после потопа: тело мужчины нашли внутри затопленного подземного перехода.

Местные власти прекратили паромные перевозки через Босфор. Некоторое время не работали трамваи.

Из-за обильных осадков затопленными оказались магазины в подземных переходах, на нижних этажах домов. На данный момент работники пытаются спасти товары, Гранд-базар полностью эвакуирован.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики дали прогноз погоды на последний месяц лета, в августе ожидается не жаркая и сухая погода.

Кроме того синоптики спрогнозировали погоду до середины осени.