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17 августа 2019, суббота, 19:42 569
Общество 2019-08-17T21:30:01+03:00
Українські Новини
Администрация Зеленского уверяет, что свозит бюджетников на День независимости добровольно

Администрация Зеленского уверяет, что свозит бюджетников на День независимости добровольно

В соцсетях начали распространять копию поручения Офиса Президента региональным госадминистрациям, чтобы они привезти в Киев делегации из "медиков, педагогов и представителей общественности", после чего нужно было отчитаться уполномоченным работникам. Пресс-служба Офиса Президента разъяснила ситуацию.

По словам пресс-службы Президента, участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным. А информация о том, что Офис Президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности.

"Соответствующее распоряжение Офиса Президента по формированию делегаций в регионах имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам. Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительную часть приглашенных будет отмечено наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева", - сказано в сообщении.




Как сообщали Українські Новини, Офис Президента назвал главну тему Дня независимости и утвердил список мероприятий

Кроме того, стало известно, что Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссируют "Шествие Достоинства" ко Дню Независимости



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