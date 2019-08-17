Кабмин выделил 400 млн гривен на ремонт трассы "Днипро – Николаев"

Кабинет Министров выделил 400 млн гривен на ремонт трассы "Днипро – Николаев" (через Кривой Рог).

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини.



"Дорога национального значения Н-11 "Днипро – Николаев". Объединяет две области и крупные индустриальные центры. Поэтому дополнительно направляем 400 млн гривен для финансирования дорожных работ в Днепропетровской области", - написал он.



Трасса Н-11 "Днипро – Николаев" имеет протяженность 321 км.



Как сообщали Українські Новини, ранее Кабмин выделил по 100 тыс. гривен семьям 24 захваченных в плен моряков.



Также Кабинет Министров 3 апреля принял решение о выделении местным органам самоуправления 500 млн гривен, из которых 325 млн гривен будет использовано на закупку школьных автобусов, а еще 175 млн - на приобретение специальных автомобилей для инклюзивно-ресурсных центров.

Тем временем Кабинет Министров выделил 32 млн гривен на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".