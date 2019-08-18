От 25 до 80 тысяч гривен: какую зарплату предлагают украинцам в других странах

На заграничных вакансиях рабочих специальностей можно заработать от 25 до 80 тыс. гривен в месяц в зависимости от страны.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Если мы говорим о заработной плате, то самый богатый Киев предлагает вакансии в суму порядка 15 тыс. гривен. Это средняя зарплата по Киеву в вакансиях за 2 квартал 2019 года. Средняя зарплата в графе "другие страны" составляет у нас 42 тыс. гривен. В Польше - это 25-30 тыс. гривен, в Чехии - 35-40, в Германии - 45-80, в Израиле - 65-75", - сообщила Пашкина.

Она подчеркнула, что труд, к примеру, в Польше - это не 40-часовая офисная неделя, это 10-12 часовой рабочий день и шестидневка.

По ее словам, сейчас за украинских трудовых мигрантов борются Польша и Германия.

"Поляки тоже не могут обеспечить такую зарплату как в Германии, но в Германии выше налоги и в Германии проживание стоит дороже. Поляки подняли "почасовку", чтобы людям на карман оставались приблизительно те же 800 евро, что у человека, который ехал на 2 тыс. евро в Германию. Он оплатил квартиру, налоги, поел, попил, оделся, обулся и у него остались те же 800 евро", - рассказала эксперт.

При этом поляки гарантируют дешевое проживание, питание, пытаются организовывать бесплатные языковые курсы, футбольные поля, чтобы люди "могли нормально жить и не чувствовать себя белкой в колесе". Также в Польше существует возможность карьерного роста.

"У нас возникают ситуации, когда за границей люди могут сделать карьеру быстрее и по деньгам выгоднее, чем на собственном производстве", - отметила Пашкина.

Инфографика: rabota.ua

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