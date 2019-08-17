Відео дня: одеський готель після смертельної пожежі з висоти

На момент пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі перебували 200 осіб, при цьому гасіння пожежі було ускладнено швидким розвитком і поширенням вогню по конструктивним елементам, пізнім сповіщенням про пожежу, а також великою кількістю номерів, деякі з яких були навіть без вікон.

Про це повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук під час брифінгу, пише прес-слжуба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“В двоповерховому готелі на 270 номерів, що переобладнаний з колишнього трамвайного депо, на момент пожежі перебувало до 200 людей. Під час проведення рятувальних заходів з першого поверху було евакуйовано 64 особи, з другого — 72 особи та врятовано 7 осіб, яких направлено до медичних закладів. Вісьмох загиблих було виявлено під час гасіння пожежі”, - сказав він.

У свою чергу, заступника директора Павло Афанасьєв наголосив на тому, що представник ДСНС не був допущений до перевірки готелю, яка була запланована на липень поточного року.

“Через те, що власник готелю змінив форму власності, представник ДСНС, який здійснює заходи державного нагляду та контролю, не був допущений на об’єкт. Про це був складений відповідний акт не допуску”, - зазначив він.

Наразі по факту пожежі проводяться слідчі дії, а також встановлюються причини її виникнення.

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Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський обіцяє взяти під свій особистий контроль розслідування обставин пожежі у готелі "Токіо Стар" в Одесі.