СБУ затримала який втік з-під конвою при екстрадиції до Ізраїлю наркобарона

Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина США і Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, підозрюваного у створенні міжнародного наркосиндикату, який втік 15 серпня з-під конвою при екстрадиції до Ізраїлю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера в одній з областей нашої країни. Найближчим часом його буде екстрадовано відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало 3 співробітників СБУ за підозрою в пособництві втечі Сільвера з аеропорту "Бориспіль".

Амос Дов Сільвер. Фото: facebook.com/Анатолий Матіос

Як повідомляли Українські Новини, СБУ розпочала службове розслідування за втечі з-під конвою при екстрадиції до Ізраїлю підозрюваного у створенні міжнародного наркосиндикату.

Прокуратура почала розслідувати втечу з-під конвою СБУ Сільвера в аеропорту "Бориспіль" 15 серпня під час екстрадиції до Ізраїлю.

12 березня СБУ затримала в Києві Сільвера за підозрою в організації міжнародного наркокартелю.

Правоохоронці встановили, що в 2017 році він в одному з соціальних месенджерів створив інтернет-канал для збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин.

За кілька років нелегальний бізнес розширився і почав функціонувати в інших соціальних мережах.

За даними ізраїльської поліції, географія злочинної діяльності наркоторговців поширювалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського Союзу, Близького Сходу, Азії та Африки.

У синдикат входило понад 13 тис. осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.