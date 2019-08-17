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17 серпня 2019, субота, 08:02 18
Силові структури 2019-08-17T11:30:03+03:00
Українські Новини
У п'ятницю бойовики застосували проти українських військових гранатомети і великокаліберні кулемети

У п'ятницю бойовики застосували проти українських військових гранатомети і великокаліберні кулемети

За минулу добу, 16 серпня, бойовики дванадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

За минулу добу втрат ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів не було.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази неподалік Лебединського, чотири рази поблизу Водяного, поблизу Марїнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Новолуганського, поблизу Зайцевого, в районі Кримського.

Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" неподалік Павлополя.

Як повідомляли Українські Новини, 15 серпня бойовики 12 разів порушили перемир'я, застосувавши гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

4 серпня, окупанти на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, використовуючи двічі заборонену Мінськими угодами зброя, міномети калібру 120 мм і 82 мм. Внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець.

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