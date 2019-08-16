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16 августа 2019, пятница, 15:39 30
Судебная власть 2019-08-16T15:40:33+03:00
Українські Новини
Полиция скрыла подготовку убийства Олешко, - ГБР

Полиция скрыла подготовку убийства Олешко, - ГБР

Виталий Олешко. Фото:
Виталий Олешко. Фото: "Радио Свобода"

Государственное бюро расследований начало расследовать сокрытие полицейскими факта подготовки покушения на общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат") в то время, как суд снова арестовал подозреваемого в организации убийства Олешко.

Об этом написала в социальной сети Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат") - общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его", - написал она.

Производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением.

Олешко застрелили 31 июля 2018 года из двуствольного ружья во дворе собственного дома в Бердянске (Запорожская область).

Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста.

Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей.

Однако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемого в организации убийства "Сармата" отпустили под домашний арест.

Ранее суд арестовал 4 подозреваемых в убийстве активиста Олешко.

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