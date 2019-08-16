Полиция скрыла подготовку убийства Олешко, - ГБР

Государственное бюро расследований начало расследовать сокрытие полицейскими факта подготовки покушения на общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат") в то время, как суд снова арестовал подозреваемого в организации убийства Олешко.\r\nОб этом написала в социальной сети Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат") - общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его", - написал она.\r\nПроизводство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением.\r\nОлешко застрелили 31 июля 2018 года из двуствольного ружья во дворе собственного дома в Бердянске (Запорожская область).\r\nВо время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста.\r\nОб этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей.\r\nОднако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление.\r\nКак сообщали Українськi Новини, подозреваемого в организации убийства "Сармата" отпустили под домашний арест.\r\nРанее суд арестовал 4 подозреваемых в убийстве активиста Олешко.