Полиция скрыла подготовку убийства Олешко, - ГБР

Государственное бюро расследований начало расследовать сокрытие полицейскими факта подготовки покушения на общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат") в то время, как суд снова арестовал подозреваемого в организации убийства Олешко

Об этом написала в социальной сети Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат") - общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его", - написал она.

Производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением.

Олешко застрелили 31 июля 2018 года из двуствольного ружья во дворе собственного дома в Бердянске (Запорожская область).

Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста.

Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей.

Однако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемого в организации убийства "Сармата" отпустили под домашний арест.

Ранее суд арестовал 4 подозреваемых в убийстве активиста Олешко.