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16 августа 2019, пятница, 12:29 1144
Силовые структуры 2019-08-16T12:35:09+03:00
Українські Новини
Украинские военные получат на вооружение новые стволы для зенитной установки

Украинские военные получат на вооружение новые стволы для зенитной установки

23 мм стволы КБА 40. Фото: Укроборонпром
23 мм стволы КБА 40. Фото: Укроборонпром

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" (Киев), входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", завершило испытания 23 мм стволов КБА 40 для зенитной установки ЗУ-23-2.

Об этом говорится в сообщении "Укробронпрома", передают Українськi Новини.

"ГП "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", входящая в состав ГК" Укоборонпром", успешно завершило все необходимые испытания для поставки украинской армии 23-мм стволов КБА 40 для зенитной установки ЗУ-23-2", - говорится в нем.

Согласно сообщению, предприятие за собственные оборотные средства разработало рабочую конструкторскую документацию и по собственной технологии изготовило первые стволы, которые выдержали жесткие условия изначально-ведомственных испытаний в полном объеме.

По их результатам было принято решение о допуске стволов к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины.

Во время испытаний были проверены точность, дальность, кучность стволов, их живучесть и способность выдержать 2000 выстрелов в минуту, то есть 33 выстрела за одну секунду. Кроме того, новый ствол выдержал и резкое охлаждение после такого темпа стрельбы.

В общем испытания показали превышение характеристик КБА 40 по сравнению с устаревшим стволом советского производства.

КБА 40 позволит заменить аналогичные советские стволы, которые сегодня используются в зенитных установках ЗУ-23-2.

Кроме того, на предприятиях Концерна идут разработки боевых модулей с использованием стволов КБА 40 для оснащения ими украинской бронетехники.

Сейчас КБ "Артиллерийское вооружение" готово к серийному производству стволов КБА 40 в случае заказа со стороны Минобороны, а также других силовых ведомств.

Как сообщали Українськi Новини, Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64.

В 2018 году "Укроборонпром" увеличил доход на 32%.

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