подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 10:40 295
Силовые структуры 2019-08-16T10:41:33+03:00
Українські Новини
НАБУ закрыло дело против Гройсмана

НАБУ закрыло дело против Гройсмана

Владимир Гройсман. Фото: ЛІГА.net
Владимир Гройсман. Фото: ЛІГА.net

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно документу, НАБУ проводило досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса с 23 ноября 2018 года.

Из материалов дела усматривается, что 25 января детектив НАБУ Черенкова закрыла дело в связи с отсутствием действиях Гройсмана состава уголовного преступления.

Из постановления детектива следует, что в ходе расследования проверялись возможные злоупотребления и служебная халатность премьер-министра в связи с принятием Кабинетом Министров распоряжения № 376-р от 07.06.2017 о передаче здания санатория в Моршине Львовской области в управление Государственной пограничной службы.

В ходе расследования дела детектив не установил факт причинения ущерба государственным интересам в результате принятия распоряжения, что свидетельствует об отсутствии объективных и субъективных признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

На это решение НАБУ была подана жалоба в суд, в которой истец просил отменить закрытие дела в отношении Гройсмана и возобновить расследование, однако в июне суд отклонил жалобу и признал, что дело было закрыто на законных основаниях.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером.

ранее НАБУ закрыло дело о незаконной растаможке женой Гройсмана Еленой внедорожника Mercedes в 2017 году.

НАБУ закрыло дело о злоупотреблениях Гройсмана при подписании госбюджета-2016.

Больше новостей о: Уголовное дело Санаторий Гройсман НАБУ

Архив
Новости
В Азовском море ФСБ России незаконно задержала украинских рыболовов, - СБУ 11:27
Курс рубля упал в киевских обменниках 11:00
НАБУ закрыло дело против Гройсмана 10:40
Активист Евромайдана Иван Бубенчик. Фото: Facebook
Убийства милиционеров на Майдане: ГПУ остановила расследование 10:16 Документ
Портнов обещает вручить повестку Шабунину под судом о Роттердаме 10:15
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь 16:40
Князев получил надбавку за "специфические условия службы" в 1,5 раза больше, чем оклад 06:15 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok