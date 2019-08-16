СБУ задержала водителей автобуса за незаконные перевозки пассажиров в "ЛНР"

Служба безопасности Украины задержала 2 водителей автобуса по подозрению в незаконных пассажирских перевозках на неподконрольную территорию Луганской области через Россию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, перевозки осуществляются с 2015 года, когда житель области зарегистрировался в незаконных государственных органах самопровозглашенной "Луганской народной республики" и организовал пассажирские перевозки через неконтролируемый Украиной участок государственной границы с Россией.

Перевозки автобусами осуществляли по маршруту "Кадиевка (ранее - Стаханов) - Россия - Харьков".

"Выезд автобусов с временно оккупированной территории Луганской области обеспечивался через закрытый пункт пропуска "Изварино", расположенный на неконтролируемом государственными органами Украины участке российско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали двух водителей автобуса в Дергачевском районе Харьковской области, которые по указанию организатора пытались перевезти 45 пассажиров с неподконтрольной территории Луганской области.

Водителям сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная из корыстных побуждений) Уголовного кодекса.

Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал автобусы и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщали Українськi Новини, ранее дело организатора "референдума" в поддержку "ЛНР" направили в суд.

Тем временем Министерство внутренних дел подготовило 800 полицейских для деоккупации территории самопровозгалшенных "Донецкой и Луганской народных республик".