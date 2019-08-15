Луценко не сказали о подготовке задержания Грымчака

Начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко не был проинформирован о подготовке задержания замминистра МВОТ Юрия Грымчака.\r\nОб этом Горбатюк сказал на брифинге, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что ранее была зафиксирована утечка информации со стороны руководства Генпрокуратуры и Печерского райсуда Киева.\r\nБывший начальник отдела процессуального руководства управления спецрасследований Алексей Донской подтвердил, что об операции против Грымчака Луценко не знал.\r\n"Информация Луценко и (замгенпрокурора) Кизю не давалась", - заявил он.\r\nПо его словам, отсутствие утечки информации позволило провести задержание Грымчака.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 14 августа сотрудники Национального антикоррупционного бюро, СБУ и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Грымчака по подозрению в мошенничестве на 1,1 млн долларов.\r\nПри этом в МинВОТ заявили, что задержание замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.\r\nТакже адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.