Луценко не сказали о подготовке задержания Грымчака

Начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко не был проинформирован о подготовке задержания замминистра МВОТ Юрия Грымчака.

Об этом Горбатюк сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

Он отметил, что ранее была зафиксирована утечка информации со стороны руководства Генпрокуратуры и Печерского райсуда Киева.

Бывший начальник отдела процессуального руководства управления спецрасследований Алексей Донской подтвердил, что об операции против Грымчака Луценко не знал.

"Информация Луценко и (замгенпрокурора) Кизю не давалась", - заявил он.

По его словам, отсутствие утечки информации позволило провести задержание Грымчака.

Как сообщали Українськi Новини, 14 августа сотрудники Национального антикоррупционного бюро, СБУ и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Грымчака по подозрению в мошенничестве на 1,1 млн долларов.

При этом в МинВОТ заявили, что задержание замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.

Также адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.