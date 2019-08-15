ГПУ задержала полицейского, подозреваемого в покушении на убийство

Генеральная прокуратура Украины совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) и Службой безопасности Украины задержали следователя Шевченковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области по подозрению в покушении на умышленное убийство жителя Запорожья.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.\r\n"Установлено, что следователь райотдела полиции, действуя по заказу неустановленного в ходе досудебного расследования лица, по предварительному сговору с другим лицом, организовал умышленное убийство жителя Запорожья", - говорится в нем.\r\nПодозреваемый задержан в результате операции правоохранительных органов по инсценировке убийства.\r\nПроводятся неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос о вручении подозреваемому уведомления о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.\r\nСанкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.\r\nКак сообщает пресс-служба территориального управления ГБР в Мелитополе Запорожской области, заказчиком убийства является иностранный гражданин, а целью – представитель одной из национальных диаспор в Запорожье.\r\nПо данным ведомства, полицейский обратился к представителям криминальных кругов, которые нашли исполнителя убийства и посредника, готовых совершить преступление за 4 тыс. долларов.\r\nСледователи ГБР привлекли исполнителя к конфиденциальному сотрудничеству, инсценировали убийство и подделали фото с телом жертвы.\r\n"После того, как организатору показали фотографию якобы убитого человека, он передал первую часть суммы - 2 тыс. долларов США. Его и посредника сразу задержали", - говорится в сообщении.\r\nПо данным ГБР, полицейский в дальнейшем планировал организовать еще одно убийство с участием посредника и исполнителя.\r\nКак сообщали Українські Новини, под Киевом убили замначальника полиции Барышевки.\r\nУбийство полицейского в Барышевке связали с его профессиональной деятельностью.