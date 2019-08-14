В Гонконге после отмены 100 рейсов вновь возобновлена отправка самолетов

Аэропорт Гонконга возобновил свою деятельность после хаоса, случившегося ночью, в ходе которго произошли столкновения демонстрантов с полицией по охране общественного порядка. Об этом сообщили в BBC News. \r\nПо данным ведомства, около 100 рейсов было отменено в связи с антиправительственными митингами в аэропорту Гонконга. Однако, сообщается, что в среду рейсы отправлялись в соответсвии с графиком, хотя некоторые из них все еще остаются в статусе отмены.\r\nПосле нескольких дней сбоев графика отправки рейсов, администрация аэропорта заявила, что получила временный судебный запрет, который запрещает забастовщикам входить в определенные места. В заявлении говорится, что люди будут "не допускаться к участию в любых демонстрациях или акциях протеста в аэропорту, за исключением района, обозначенного администрацией аэропорта, как дозволеннного".\r\nБыли приняты дополнительные меры безопасности, ограничивающие доступ к терминалу - в него допускаются только сотрудники и пассажиры с действительными посадочными талонами.\r\nСтало известно, что во вторник протестующие заблокировали пассажирам доступ к рейсам, используя багажные тележки, чтобы выстроить баррикады, и устроили массовую сидячую забастовку. Некоторые протестующие держали таблички с извинениями перед пассажирами за неудобства, вызванные их демонстрациями.\r\nОднако, после того, как полиция Гонконга в понедельник призналась, что замаскированные офицеры были поставлены среди антиправительственных демонстрантов, протестующие раздели одного человека, так как думали, что он был полицейским под прикрытием. Полиция, одетая в снаряжение, размахивая дубинками, позже прибыла в аэропорт, в ходе чего произошло столкновение с протестующими.\r\nВ одном из видео полицейский отчаянно использует свое оружие при нападении на демонстрантов после того, как на него напали и били собственной дубинкой за грубое обращение с женщиной.\r\n\r\nПротестующие загнали его в угол, вырвав у него дубинку из рук во время ожесточенной схватки. После этого полицейский был вытащен его сотрудниками. Двое других мужчин, подозреваемых в том, что они были сотрудниками полиции, также столкнулись с протестующими. Одного держали несколько часов, его руки были связаны. Медикам изначально заблокировали проход к пострадавшему, даже когда тот, как показалось, потерял сознание.\r\nРедактор китайского государственного СМИ Global Times позже сказал, что один из нападавших был репортером из GT website.\r\n\r\nDisturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong. Something extraordinarily bad is about happen. #China #HongKongProtests #Democracy #SaveHongKong pic.twitter.com\/Gad5R5HVZL\r\n— Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) August 12, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nНочью активисты извинились в интернете за насилие во вторник, заявив, что они "напуганы" и обратились за помощью. В среду некоторые раздавали листовки с извинениями и шоколад людям, прибывающим на вокзал аэропорта.\r\nПравительство Гонконга осудило насилие в аэропорту, заявив, что примет меры против лиц, признанных виновными.\r\nВ заявлении в среду чиновники назвали "насильственные действия возмутительны" и сказали, что активисты "переступили черту цивилизованного общества". Они также добавили, что полиция примет "принудительные меры для привлечения виновных к ответственности". Китайское отделение по делам Гонконга осудило в среду действия активистов, назвав их "почти террористическими актами" в аэропорту.\r\n12 августа исполнительный директор Iniciativa Liberal Александр Краусс опубликовал в своем Twitter видео, на котором большое количетво военных грузовиков передвигается из Шэньчжэня на границе с Гонконгом.\r\nБританский губернатор Гонконга Крис Паттен предупредил, что вторжение Китая в Гонконг станет настоящей катастрофой для обеих населенных пунктов, передает Reuters . \r\nПрезидент США Дональд Трамп в своем Twitter, ссылаясь на разведку США заявил о том, что китайское правительство перемещает войска к границе с Гонконгом. Президент призвал всех сохранять спокойствие. \r\nПрезидент США Дональд Трамп сообщил о передвижении войск Китая на территорию Гонконга. Скриншот: Twitter\\ @realDonaldTrump \r\nКак сообщали Українські Новини, 16 июня В Гонконге прошли акции протеста при участии двух миллионов человек. Позднее, забастовщики устроили массовый антиправительственный митинг в аэропорту Гонконга. Во вторник, в аэропорту Гонконга отменили более 100 рейсов из-за продолжающихся митингов.\r\n\r\n\r\n