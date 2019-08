В Гонконге после отмены 100 рейсов вновь возобновлена отправка самолетов

По данным ведомства, около 100 рейсов было отменено в связи с антиправительственными митингами в аэропорту Гонконга. Однако, сообщается, что в среду рейсы отправлялись в соответсвии с графиком, хотя некоторые из них все еще остаются в статусе отмены.

После нескольких дней сбоев графика отправки рейсов, администрация аэропорта заявила, что получила временный судебный запрет, который запрещает забастовщикам входить в определенные места. В заявлении говорится, что люди будут "не допускаться к участию в любых демонстрациях или акциях протеста в аэропорту, за исключением района, обозначенного администрацией аэропорта, как дозволеннного".

Были приняты дополнительные меры безопасности, ограничивающие доступ к терминалу - в него допускаются только сотрудники и пассажиры с действительными посадочными талонами.

Стало известно, что во вторник протестующие заблокировали пассажирам доступ к рейсам, используя багажные тележки, чтобы выстроить баррикады, и устроили массовую сидячую забастовку. Некоторые протестующие держали таблички с извинениями перед пассажирами за неудобства, вызванные их демонстрациями.

Однако, после того, как полиция Гонконга в понедельник призналась, что замаскированные офицеры были поставлены среди антиправительственных демонстрантов, протестующие раздели одного человека, так как думали, что он был полицейским под прикрытием. Полиция, одетая в снаряжение, размахивая дубинками, позже прибыла в аэропорт, в ходе чего произошло столкновение с протестующими.

В одном из видео полицейский отчаянно использует свое оружие при нападении на демонстрантов после того, как на него напали и били собственной дубинкой за грубое обращение с женщиной.

Протестующие загнали его в угол, вырвав у него дубинку из рук во время ожесточенной схватки. После этого полицейский был вытащен его сотрудниками. Двое других мужчин, подозреваемых в том, что они были сотрудниками полиции, также столкнулись с протестующими. Одного держали несколько часов, его руки были связаны. Медикам изначально заблокировали проход к пострадавшему, даже когда тот, как показалось, потерял сознание.

Редактор китайского государственного СМИ Global Times позже сказал, что один из нападавших был репортером из GT website.

Disturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong. Something extraordinarily bad is about happen. #China #HongKongProtests #Democracy #SaveHongKong pic.twitter.com/Gad5R5HVZL