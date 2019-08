Китай почав масово вводити війська в Гонконг, - ЗМІ

Згідно з даними відомства, представники CNN бачили військовослужбовців Народних збройних сил поліції Китаю (ВС КНР) з кийками і щитами в міському спортивному центрі Шеньчженя (кордон з Гонконгом).

Передбачається, що присутність військових формувань в декількох милях від Гонконгу пов'язано з метою придушити протести, які проходять там вже третій месяц. Однако, ніяких ознак і заяв з боку ВС КНР не було, і таке втручання може мати руйнівні наслідки для економіки території.

ВС КНР- це військова сила з 1,5 мільйона чоловік, яку уряд регулярно використовує, щоб придушити протести в своїх кордонах. Він знаходиться під командуванням центральної військової комісії Китаю на чолі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Офіцер ЗС КНР сказав кореспондентам, що військові сили щойно прибули для тимчасового призначення, залишаючись на спортивному стадіоні, де вони були зняті CNN. Офіцер не пояснив, чому там знаходилися війська.

Згідно з Основним законом Гонконгу, уряду дозволено просити про допомогу у гарнізону Китайської народної армії визволення (НВАК), що нараховує більше 6000 солдатів, які вже є в базах міста. Однак в такому випадку влада зобов'язана обґрунтувати свої причини необхідності допомоги НВАК.

Йоханнес Чан, професор права і колишній декан юридичного факультету в Університеті Гонконгу, сказав, що цей варіант буде застосовуватися тільки в "надзвичайних обставин, які не піддаються контролю уряду Гонконгу".

Один з кореспондентів CNN Метт Ріверс в своєму Twitter опублікував відео, в якому військові виходять з вантажівок.

"Ми можемо підтвердити присутність великої кількості китайських військових формувань, розміщених в спортивному комплексі в Шеньчжені, всього в декількох милях від кордону з Гонконгом. У деяких можна побачити щити і шоломи. Офіцер не сказав нам, чому вони були там, і змусив нас піти" , - написав він.

We can confirm the presence of a large number of Chinese paramilitary troops stationed at a sports complex in Shenzhen, just miles from the border with Hong Kong. Some seen here carrying shields and helmets. An officer wouldn’t tell us why they were there and forced us to leave. pic.twitter.com/cUzRLdiqb5

"Більше зображень стадіону, який явно був тимчасово переданий ВС КНР. Вони є членами 1,5 мільйона військових формувань Китаю, які підкоряються центральної військової комісії." Скріншот / @MattRiversCNN

Супутниковий знімок показує китайські військові транспортні засоби, що збираються біля кордону Гонконгу на стадіоні Шенчьжень.

Дональд Трамп в своєму Twitter запропонував особисто зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. У наступному повідомленні американський президент написав про те, що умовою для вирішення торгівельних суперечок між США і Китаєм є "людяне" звернення китайської влади з Гонконгом.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?