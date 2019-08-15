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15 серпня 2019, четвер, 18:12 17
Азія 2019-08-15T18:12:53+03:00
Українські Новини
Китай почав масово вводити війська в Гонконг, - ЗМІ

Китай почав масово вводити війська в Гонконг, - ЗМІ

Озброєні солдати ВС КНР пересуваються по стадіону Шеньчженю. Скріншот\@MattRiversCNN
Озброєні солдати ВС КНР пересуваються по стадіону Шеньчженю. Скріншот\@MattRiversCNN

На кордоні з Гонконгом, де останні 3 місяці продовжуються антиурядові мітинги, почали збиратися військові формування Китаю. Про це повідомляє CNN.

Згідно з даними відомства, представники CNN бачили військовослужбовців Народних збройних сил поліції Китаю (ВС КНР) з кийками і щитами в міському спортивному центрі Шеньчженя (кордон з Гонконгом).

Передбачається, що присутність військових формувань в декількох милях від Гонконгу пов'язано з метою придушити протести, які проходять там вже третій месяц. Однако, ніяких ознак і заяв з боку ВС КНР не було, і таке втручання може мати руйнівні наслідки для економіки території.

ВС КНР- це військова сила з 1,5 мільйона чоловік, яку уряд регулярно використовує, щоб придушити протести в своїх кордонах. Він знаходиться під командуванням центральної військової комісії Китаю на чолі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Офіцер ЗС КНР сказав кореспондентам, що військові сили щойно прибули для тимчасового призначення, залишаючись на спортивному стадіоні, де вони були зняті CNN. Офіцер не пояснив, чому там знаходилися війська.

Згідно з Основним законом Гонконгу, уряду дозволено просити про допомогу у гарнізону Китайської народної армії визволення (НВАК), що нараховує більше 6000 солдатів, які вже є в базах міста. Однак в такому випадку влада зобов'язана обґрунтувати свої причини необхідності допомоги НВАК.

Йоханнес Чан, професор права і колишній декан юридичного факультету в Університеті Гонконгу, сказав, що цей варіант буде застосовуватися тільки в "надзвичайних обставин, які не піддаються контролю уряду Гонконгу".

Один з кореспондентів CNN Метт Ріверс в своєму Twitter опублікував відео, в якому військові виходять з вантажівок.

"Ми можемо підтвердити присутність великої кількості китайських військових формувань, розміщених в спортивному комплексі в Шеньчжені, всього в декількох милях від кордону з Гонконгом. У деяких можна побачити щити і шоломи. Офіцер не сказав нам, чому вони були там, і змусив нас піти" , - написав він.

 

"Більше зображень стадіону, який явно був тимчасово переданий ВС КНР. Вони є членами 1,5 мільйона військових формувань Китаю, які підкоряються центральної військової комісії." Скріншот / @MattRiversCNN

Спутниковый снимок показывает китайские военные транспортные средства, собирающиеся около границы Гонконга на стадионе Шэнчьжень.Супутниковий знімок показує китайські військові транспортні засоби, що збираються біля кордону Гонконгу на стадіоні Шенчьжень.

Дональд Трамп в своєму Twitter запропонував особисто зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. У наступному повідомленні американський президент написав про те, що умовою для вирішення торгівельних суперечок між США і Китаєм є "людяне" звернення китайської влади з Гонконгом.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт Гонконгу відновив свою діяльність після скасування 100 рейсів. У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ситуацію в Гонконгу, рекомендуючи українцям обмежити пересування і уникати місць масового скупчення в Гонконзі в зв'язку із загостренням ситуації з безпекою після масових протестів в країні.

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