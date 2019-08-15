Приватбанк назвал "информационной атакой" заявление Дубинского об обысках в своих офисах

Приватбанк считает информационной атакой информацию об обысках в офисах банка в Днипре и Киеве в то время, как НБУ подал встречный иск против олигарха Игоря Коломойского.\r\nСоответствующий комментарий Українським Новинам предоставила пресс-служба банка.\r\nИнформацию об обысках распространил журналист "1+1", избранный депутатом Верховной Рады Александр Дубинский в социальной сети Facebook.\r\n"Причина - налаженная схема разграбления госбанка путем выдачи кредитов под залоги с завышенной стоимостью, с целью кражи выведенных денег и дальнейшего дерибана между заемщиками и банкирами", - написал Дубинский.\r\nВ ответ на это, в пресс-службе банка отметили, что информационная атака заинтересованных лиц против реформирования подходов банка к работе с заемщиками длится уже более года.\r\n"Лучшим аргументов в пользу эффективности новой политики риск-менеджмента Приватбанка является высокое качество нового корпоративного кредитного портфеля, выданного после национализации, где доля проблемных кредитов составляет менее 1%. По старому кредитному портфелю, сформированному до национализации, за два года банк вернул 4,2 млрд гривен, раннее признанных безнадежными. Банк действует прозрачно и всегда готов предоставить правоохранительным органам необходимую информацию в рамках действующего законодательства", - заявили в банке.\r\nПресс-служба не предоставила какую-либо дополнительную информацию об обысках.\r\nКак сообщали Українські Новини, прокуратуру обязали открыть дело против руководства Приватбанка из-за возможных правонарушений.\r\nРанее суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского.