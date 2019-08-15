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15 августа 2019, четверг, 16:21 67
Финансы 2019-08-15T16:22:10+03:00
Українські Новини
Приватбанк назвал "информационной атакой" заявление Дубинского об обысках в своих офисах

Приватбанк назвал "информационной атакой" заявление Дубинского об обысках в своих офисах

Приватбанк.
Приватбанк.

Приватбанк считает информационной атакой информацию об обысках в офисах банка в Днипре и Киеве в то время, как НБУ подал встречный иск против олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующий комментарий Українським Новинам предоставила пресс-служба банка.

Информацию об обысках распространил журналист "1+1", избранный депутатом Верховной Рады Александр Дубинский в социальной сети Facebook.

"Причина - налаженная схема разграбления госбанка путем выдачи кредитов под залоги с завышенной стоимостью, с целью кражи выведенных денег и дальнейшего дерибана между заемщиками и банкирами", - написал Дубинский.

В ответ на это, в пресс-службе банка отметили, что информационная атака заинтересованных лиц против реформирования подходов банка к работе с заемщиками длится уже более года.

"Лучшим аргументов в пользу эффективности новой политики риск-менеджмента Приватбанка является высокое качество нового корпоративного кредитного портфеля, выданного после национализации, где доля проблемных кредитов составляет менее 1%. По старому кредитному портфелю, сформированному до национализации, за два года банк вернул 4,2 млрд гривен, раннее признанных безнадежными. Банк действует прозрачно и всегда готов предоставить правоохранительным органам необходимую информацию в рамках действующего законодательства", - заявили в банке.

Пресс-служба не предоставила какую-либо дополнительную информацию об обысках.

Как сообщали Українські Новини, прокуратуру обязали открыть дело против руководства Приватбанка из-за возможных правонарушений.

Ранее суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского.

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