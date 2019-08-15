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15 серпня 2019, четвер, 13:14 12
Європа 2019-08-15T14:00:02+03:00
Українські Новини
У Греції на острові Евія введено надзвичайний стан

У Греції на острові Евія введено надзвичайний стан

Пожежа в сосновому лісі на острові Евія.Скріншот\ BBC News
Пожежа в сосновому лісі на острові Евія.Скріншот\ BBC News

У Греції, де раніше був евакуйований табір туристів Елафінісос через пожежу в Афінах, на острові Евія введено надзвичайний стан у зв'язку з масовими пожежами на різних територіях острову. Про це передає Reuters.

Стало відомо, що прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис перервав свою відпустку на Криті, повернувшись в Афіни, де його поінформували про поточну ситуацію.

"Нам вдалося захистити людей і врятувати їх майно", - сказав міністр цивільного захисту Міхаліс Хрисохоїдіс.

"Ситуація в Евії залишається складною", — заявив комісар Європейського Союзу з надання допомоги Крістос Стіліанідес. Спираючись на свій досвід боротьби з лісовими пожежами, Стіліанідес сказав, що він був вражений координацією дій влади, які займаються гасінням пожежі. Стіліанідес назвав пожежних героями.

Співробітники пожежної охорони повідомили, що в цілях безпеки були евакуйовані чотири села і сотні людей.

Інші пожежі спалахнули на острові Тасос, а також в центральному регіоні Віотія і Пелопоннес. Повідомлялося також про пожежу в Пеанії, передмісті Афін, передає BBC News.

Згідно з даними відомства, у боротьбі з вогнем взяли участь понад 200 пожежників, а також 75 пожежних машин, 9 вертольотів і 7 літаків. Відомо, що Італія вислала на допомогу 2 літака після прохання Греції про надання їй додаткового бортового протипожежного обладнання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на грецькому острові Евія спалахнув новий пожежа через погодні умови.

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