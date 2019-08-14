Блогер назвал Разумкова лицемером за то, что тот запретил Рабиновичу говорить на русском в Раде

Блогер Евгений Хурсин назвал лидера партии "Слуга народа", председателя группы по подготовке первой сессии Девятого созыва парламента Дмитрия Разумкова лицемером за то, что он запретил депутату Вадиму Рабиновичу говорить на русском языке в Верховной Раде. Об этом Хурсин написал на своей странице в Facebook.

"Желание Дмитрия Разумкова и других молодых политиков от партии власти продолжать заигрывать с националистически настроенным электоратом в языковом вопросе можно понять , тем более такая стратегия помогла выиграть последние выборы. Но факт состоит в том что большинство населения крупных городов Украины предпочитают в повседневном общении именно русский язык , как собственно сам Разумков и как показало недавнее интервью и младший сын того же Порошенко", - написал блогер.

Также Хурсин отметил, что в Украине множество людей говорит на русском и с этим надо считаться , "даже в погоне за сииминутными политическими выгодами".

"Показательно кричать про защиту мовы (особенно это касается депутатов от ЕвроСолидарности) , но при этом говорить и думать , общаться в быту по русски. Вместо того чтобы пересмотреть законы в сторону здравого смысла. Классика украинского политического лицемерия", - отметил Хурсин.

Как сообщали Українські Новини, Разумков не дал Рабиновичу говорить на русском в Раде.

Ранее стало известно, что первое заседание Рады 9-го созыва пройдет 29 августа.