Блогер назвав Разумкова лицеміром за те, що той заборонив Рабіновичу говорити російською в Раді

Блогер Євген Хурсин назвав лідера партії "Слуга народу", голову групи з підготовки першої сесії Дев'ятого скликання парламенту Дмитра Разумкова лицеміром за те, що він заборонив депутату Вадиму Рабіновичу говорити російською мовою у Верховній Раді. Про це Хурсин написав на своїй сторінці в Facebook.

"Бажання Дмитра Разумкова та інших молодих політиків від партії влади продовжувати загравати з націоналістично налаштованим електоратом у мовному питанні можна зрозуміти, тим більше така стратегія допомогла виграти останні вибори. Але факт полягає в тому що більшість населення великих міст України віддають перевагу в повсякденному спілкуванні саме російській мові, як власне сам Разумков і як показало недавнє інтерв'ю і молодший син того ж Порошенка", - написав блогер.

Також Хурсин зазначив, що в Україні багато людей говорить російською і з цим треба рахуватися, "навіть у гонитві за сьогохвилинними політичними вигодами".

"Показово кричати про захист мови (особливо це стосується депутатів від Євросолідарності) , але при цьому говорити і думати, спілкуватися в побуті російською. Замість того щоб переглянути закони в бік здорового глузду. Класика українського політичного лицемірства", - зазначив Хурсин.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков не дав Рабіновичу говорити російською у Раді.

Раніше стало відомо, що перше засідання Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня.