Сжиженный газ стремительно дешевеет: цена опустилась до 11,41 гривны/литр

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в среду, 14 августа, по сравнению со вторником, 13 августа, понизились на 0,17%, или на 2 копейки, до 11,41 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 14,27% с 13,31 гривен/литр.

Средние розничные цены на 14 августа:

Область СПБТ Винницкая 11,18 Волынская 11,38 Днепропетровская 11,41 Донецкая 11,88 Житомирская 11,30 Закарпатская 11,49 Запорожская 11,44 Ивано-Франковская 11,18 Киев 11,33 Киевская 11,08 Кировоградская 11,39 Луганская 11,87 Львовская 11,52 Николаевская 11,51 Одесская 11,69 Полтавская 11,42 Ровенская 11,38 Сумская 11,47 Тернопольская 11,43 Харьковская 11,48 Херсонская 11,50 Хмельницкая 11,26 Черкасская 11,56 Черниговская 10,86 Черновицкая 11,37 Средняя цена* 11,41

Как сообщали Українські Новини, сжиженный газ продолжает падать в цене третий месяц подряд, опустившись до 11,49 гривны/литр.

Ранее представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин расширил специальные пошлины на сжиженный газ, импортируемый трубопроводным транспортом из России.