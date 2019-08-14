Сжиженный газ стремительно дешевеет: цена опустилась до 11,41 гривны/литр

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в среду, 14 августа, по сравнению со вторником, 13 августа, понизились на 0,17%, или на 2 копейки, до 11,41 гривны\/литр.\r\nОб этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 14,27% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСредние розничные цены на 14 августа:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n11,18\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n11,38\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n11,41\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n11,88\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n11,30\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n11,49\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n11,44\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n11,18\r\n\r\n\r\nКиев\r\n11,33\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n11,08\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n11,39\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n11,87\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n11,52\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n11,51\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n11,69\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n11,42\r\n\r\n\r\nРовенская\r\n11,38\r\n\r\n\r\nСумская\r\n11,47\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n11,43\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n11,48\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n11,50\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n11,26\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n11,56\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n10,86\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n11,37\r\n\r\n\r\nСредняя цена*\r\n11,41\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, сжиженный газ продолжает падать в цене третий месяц подряд, опустившись до 11,49 гривны\/литр.\r\nРанее представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин расширил специальные пошлины на сжиженный газ, импортируемый трубопроводным транспортом из России.