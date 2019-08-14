Скраплений газ стрімко дешевшає: ціна опустилася до 11,41 гривні/літр

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у середу, 14 серпня, у порівнянні з п'ятницею, 13 серпня, знизилися на 0,17%, або на 2 копійки, до 11,41 гривні\/літр.\r\nПро це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 14,27% з 13,31 гривень\/літр.\r\nСередні роздрібні ціни на 14 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВінницька\r\n11,18\r\n\r\n\r\nВолинська\r\n11,38\r\n\r\n\r\nДніпропетровська\r\n11,41\r\n\r\n\r\nДонецька\r\n11,88\r\n\r\n\r\nЖитомирська\r\n11,30\r\n\r\n\r\nЗакарпатська\r\n11,49\r\n\r\n\r\nЗапорізька\r\n11,44\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська\r\n11,18\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n11,33\r\n\r\n\r\nКиївська\r\n11,08\r\n\r\n\r\nКіровоградська\r\n11,39\r\n\r\n\r\nЛуганська\r\n11,87\r\n\r\n\r\nЛьвівська\r\n11,52\r\n\r\n\r\nМиколаївська\r\n11,51\r\n\r\n\r\nОдеська\r\n11,69\r\n\r\n\r\nПолтавська\r\n11,42\r\n\r\n\r\nРівненська\r\n11,38\r\n\r\n\r\nСумська\r\n11,47\r\n\r\n\r\nТернопільська\r\n11,43\r\n\r\n\r\nХарківська\r\n11,48\r\n\r\n\r\nХерсонська\r\n11,50\r\n\r\n\r\nХмельницька\r\n11,26\r\n\r\n\r\nЧеркаська\r\n11,56\r\n\r\n\r\nЧернігівська\r\n10,86\r\n\r\n\r\nЧернівецька\r\n11,37\r\n\r\n\r\nСередня ціна*\r\n11,41\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, скраплений газ продовжує падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до 11,49 гривні\/літр.\r\nРаніше представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.