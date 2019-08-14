підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 серпня 2019, середа, 20:46 23
Економіка 2019-08-14T22:30:01+03:00
Українські Новини
Скраплений газ стрімко дешевшає: ціна опустилася до 11,41 гривні/літр

Скраплений газ стрімко дешевшає: ціна опустилася до 11,41 гривні/літр

Скраплений газ. Фото: pixabay
Скраплений газ. Фото: pixabay

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у середу, 14 серпня, у порівнянні з п'ятницею, 13 серпня, знизилися на 0,17%, або на 2 копійки, до 11,41 гривні/літр.

Про це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 14,27% з 13,31 гривень/літр.

Середні роздрібні ціни на 14 серпня:

Область СПБТ
Вінницька 11,18
Волинська 11,38
Дніпропетровська 11,41
Донецька 11,88
Житомирська 11,30
Закарпатська 11,49
Запорізька 11,44
Івано-Франківська 11,18
Київ 11,33
Київська 11,08
Кіровоградська 11,39
Луганська 11,87
Львівська 11,52
Миколаївська 11,51
Одеська 11,69
Полтавська 11,42
Рівненська 11,38
Сумська 11,47
Тернопільська 11,43
Харківська 11,48
Херсонська 11,50
Хмельницька 11,26
Черкаська 11,56
Чернігівська 10,86
Чернівецька 11,37
Середня ціна* 11,41

Як повідомляли Українські Новини, скраплений газ продовжує падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до 11,49 гривні/літр.

Раніше представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.

Більше новин про: ціни на пальне Скраплений газ Ціна на скраплений газ

Архів
Новини
Блогер назвав Разумкова лицеміром за те, що той заборонив Рабіновичу говорити російською в Раді 21:50
ГПУ викликала Пінчука на допит у справі "чорної бухгалтерії" ПР 21:30
Суспільство має знати правду, чи пропонував Богдану хтось хабаря, - Кличко розповів про свідчення у НАБУ 21:04
Скраплений газ стрімко дешевшає: ціна опустилася до 11,41 гривні/літр 20:46
У ГПУ заявили, що розслідування проти Новинського вже відновили 20:23
більше новин
Не дорожче 1,2 мільйона: витрати на купівлю авто голові Офісу Президента обмежили 19:34
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Президент взагалі не "по дівчатах": "Квартал 95" спародіював Зеленського та Богдана 09:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok