Груши, сливы, виноград и свечи: во сколько обойдется праздничная корзина на Яблочный Спас

В следующий понедельник православные христиане отметят ежегодный большой праздник - Преображение Господне или, как его еще называют, Яблочный Спас. В этот день верующие люди приходят в церковь, чтобы освятить яблоки, которые разрешается есть только с момента наступления этого праздника. Есть также и другие продукты, которые следует освятить в этот день. Українські Новини расскажут, что нужно положить в корзину в Яблочный Спас и во сколько она обойдется в 2019 году.

Считается, что 19 августа на горе Фавор ученики Христа увидели его настоящую суть. В этот день в церквях проводятся торжественные богослужения. А одной из главных традиций Яблочного Спаса является угощение детей, бедных и больных яблоками.

По поверьям, чем больше яблок человек раздаст, тем более щедрым и добрым будет к нему Бог. Поскольку праздник символизирует напоминание для верующих о том, как важно духовное преображение.

Так, чем же нужно наполнить корзину на Яблочный Спас? Конечно, самым главным продуктом являются яблоки. По данным сервиса "Инфо-Шувар", по состоянию на 14 августа, средняя стоимость яблок варьируется от 7 до 12 грн/кг на рынке "Шувар" во Львове, а на рынке "Столичный" в Киеве - от 11 до 17 грн/кг, в зависимости от сорта. А на рынке "Початок" в Одессе средние цены на яблоки установлены на уровне 12,50 грн/кг. Продавцы рынка "Нежданий" в Херсоне предлагают яблоки по средней цене 6,50 грн/кг.

Следующий продукт, который нужно положить в праздничную корзину - сливы. На рынке "Нежданий" в Херсоне сливы предлагают по цене 55 грн/кг, а на рынке "Початок" в Одессе цены значительно меньше и средние достигают 16-18 грн/кг. Еще дешевле стоимость данного фрукта в Киеве, на рынке "Столичный" - в среднем 9 грн/кг. Самые низкие цены на сливы наблюдаются на львовском рынке "Шувар" - здесь фрукт можно купить по средней цене 6 грн/кг.

Также в корзину для освящения на Яблочный Спас стоит положить груши. Средняя цена груши во Львове составляет 20 грн/кг, в Киеве почти вдвое выше - 37,50 грн/кг. Дороже всего фрукт обойдется одесситам - здесь за килограмм просят не меньше 40 гривен.

Кроме того, обязательно нужно взять с собой и виноград. В Одессе его можно купить приблизительно по цене 27 грн/кг (средняя цена на белые и темные сорта винограда). Во Львове же виноград обойдется покупателям дороже - по средней цене 37-42 грн/кг. На киевском оптовом рынке "Столичный" виноград продают по цене 55 грн/кг. Самая высокая цена на виноград установлена в Херсоне - 95 грн/кг.

Можно положить в корзину на Яблочный Спас и персики. Киевлянам фрукт обойдется в среднем по 20 грн/кг, а львовянам - по средней цене от 21 до 33 грн/кг, в зависимости от сорта. Наиболее контрастные цены в Одессе - здесь можно найти персики как со средней ценой 18 грн/кг, так и по 35 грн/кг.

Обязательным является и мед, который также нужно освятить в Яблочный Спас. По данным крупных гипермаркетов страны, мед будет стоить от 60 грн/500 г.

В корзину желательно добавить хлеб. За 400-граммовую буханку нужно отдать в среднем 9 гривен.

Украсить корзину можно полевыми цветами, ленточками. Также можно использовать в качестве декора небольшие свечи, которые будут стоить в крупных гипермаркетах в диапазоне 6,5-10 грн/шт.

Ранее Українські Новини писали о том, когда отмечают Яблочный, Медовый и Ореховый Спас.

Также 14 августа православные христиане отметили Медовый Спас, и начался Успенский пост.