Груші, сливи, виноград і свічки: скільки коштуватиме святковий кошик на Яблучний Спас

Наступного понеділка православні християни відзначать щорічне велике свято - Преображення Господнє або, як його ще називають, Яблучний Спас. У цей день віруючі люди приходять до церкви, щоб освятити яблука, які дозволяється їсти тільки з моменту настання цього свята. Є також і інші продукти, які слід освятити в цей день. Українські Новини розкажуть, що потрібно покласти в кошик в Яблучний Спас і скільки він коштуватиме у 2019 році.\r\nВважається, що 19 серпня на горі Фавор учні Христа побачили його справжню суть. В цей день в церквах проводяться урочисті богослужіння. А однією з головних традицій Яблучного Спаса є частування дітей, бідних і хворих яблуками.\r\nЗа повір'ями, чим більше яблук людина роздасть, тим щедрішим і добрим буде до неї Бог. Оскільки свято символізує нагадування для віруючих про те, як важливе духовне перетворення.\r\nТак, чим же потрібно наповнити кошик на Яблучний Спас? Звичайно, найголовнішим продуктом є яблука. За даними сервісу "Інфо-Шувар", станом на 14 серпня, середня вартість яблук варіюється від 7 до 12 грн\/кг на ринку "Шувар" у Львові, а на ринку "Столичний" у Києві - від 11 до 17 грн\/кг, в залежності від сорту. А на ринку "Початок" в Одесі середні ціни на яблука встановлені на рівні 12,50 грн\/кг. Продавці ринку "Нежданий" в Херсоні пропонують яблука за середньою ціною 6,50 грн\/кг.\r\nНаступний продукт, який потрібно покласти в святкову корзину - сливи. На ринку "Нежданий" в Херсоні сливи пропонують за ціною 55 грн\/кг, а на ринку "Початок" в Одесі ціни значно менше і середні досягають 16-18 грн\/кг. Ще дешевше вартість цього фрукта в Києві, на ринку "Столичний" - в середньому 9 грн\/кг. Найнижчі ціни на сливи спостерігаються на львівському ринку "Шувар" - тут фрукт можна купити за середньою ціною 6 грн\/кг.\r\nТакож в кошик для освячення на Яблучний Спас варто покласти груші. Середня ціна груші у Львові становить 20 грн\/кг, в Києві майже вдвічі вище - 37,50 грн\/кг. Найдорожче фрукт коштуватиме одеситам - тут за кілограм просять не менше 40 гривень.\r\nКрім того, обов'язково потрібно взяти з собою і виноград. В Одесі його можна купити приблизно за ціною 27 грн\/кг (середня ціна на білі і темні сорти винограду). У Львові ж виноград обійдеться покупцям дорожче - за середньою ціною 37-42 грн\/кг. На київському оптовому ринку "Столичний" виноград продають за ціною 55 грн\/кг. Найвища ціна на виноград встановлена в Херсоні - 95 грн\/кг.\r\nМожна покласти в кошик на Яблучний Спас і персики. Киянам фрукт обійдеться в середньому по 20 грн\/кг, а львів'янам - за середньою ціною від 21 до 33 грн\/кг, залежно від сорту. Найбільш контрастні ціни в Одесі - тут можна знайти персики як із середньою ціною 18 грн\/кг, так і по 35 грн\/кг.\r\nОбов'язковим є і мед, який також потрібно освятити в Яблучний Спас. За даними великих гіпермаркетів країни, мед буде коштувати від 60 грн\/500 г.\r\nУ кошик бажано додати хліб. За 400-грамову буханку потрібно віддати в середньому 9 гривень.\r\nПрикрасити кошик можна польовими квітами, стрічками. Також можна використовувати в якості декору невеликі свічки, які будуть коштувати в великих гіпермаркетах в діапазоні 6,5-10 грн\/шт.\r\nРаніше Українські Новини писали про те, коли святкують Яблучний, Медовий и Горіховий Спас.\r\nТакож 14 серпня православні християни відзначили Медовий Спас, та почався Успенський піст.