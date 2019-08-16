Груші, сливи, виноград і свічки: скільки коштуватиме святковий кошик на Яблучний Спас

Наступного понеділка православні християни відзначать щорічне велике свято - Преображення Господнє або, як його ще називають, Яблучний Спас. У цей день віруючі люди приходять до церкви, щоб освятити яблука, які дозволяється їсти тільки з моменту настання цього свята. Є також і інші продукти, які слід освятити в цей день. Українські Новини розкажуть, що потрібно покласти в кошик в Яблучний Спас і скільки він коштуватиме у 2019 році.

Вважається, що 19 серпня на горі Фавор учні Христа побачили його справжню суть. В цей день в церквах проводяться урочисті богослужіння. А однією з головних традицій Яблучного Спаса є частування дітей, бідних і хворих яблуками.

За повір'ями, чим більше яблук людина роздасть, тим щедрішим і добрим буде до неї Бог. Оскільки свято символізує нагадування для віруючих про те, як важливе духовне перетворення.

Так, чим же потрібно наповнити кошик на Яблучний Спас? Звичайно, найголовнішим продуктом є яблука. За даними сервісу "Інфо-Шувар", станом на 14 серпня, середня вартість яблук варіюється від 7 до 12 грн/кг на ринку "Шувар" у Львові, а на ринку "Столичний" у Києві - від 11 до 17 грн/кг, в залежності від сорту. А на ринку "Початок" в Одесі середні ціни на яблука встановлені на рівні 12,50 грн/кг. Продавці ринку "Нежданий" в Херсоні пропонують яблука за середньою ціною 6,50 грн/кг.

Наступний продукт, який потрібно покласти в святкову корзину - сливи. На ринку "Нежданий" в Херсоні сливи пропонують за ціною 55 грн/кг, а на ринку "Початок" в Одесі ціни значно менше і середні досягають 16-18 грн/кг. Ще дешевше вартість цього фрукта в Києві, на ринку "Столичний" - в середньому 9 грн/кг. Найнижчі ціни на сливи спостерігаються на львівському ринку "Шувар" - тут фрукт можна купити за середньою ціною 6 грн/кг.

Також в кошик для освячення на Яблучний Спас варто покласти груші. Середня ціна груші у Львові становить 20 грн/кг, в Києві майже вдвічі вище - 37,50 грн/кг. Найдорожче фрукт коштуватиме одеситам - тут за кілограм просять не менше 40 гривень.

Крім того, обов'язково потрібно взяти з собою і виноград. В Одесі його можна купити приблизно за ціною 27 грн/кг (середня ціна на білі і темні сорти винограду). У Львові ж виноград обійдеться покупцям дорожче - за середньою ціною 37-42 грн/кг. На київському оптовому ринку "Столичний" виноград продають за ціною 55 грн/кг. Найвища ціна на виноград встановлена ​​в Херсоні - 95 грн/кг.

Можна покласти в кошик на Яблучний Спас і персики. Киянам фрукт обійдеться в середньому по 20 грн/кг, а львів'янам - за середньою ціною від 21 до 33 грн/кг, залежно від сорту. Найбільш контрастні ціни в Одесі - тут можна знайти персики як із середньою ціною 18 грн/кг, так і по 35 грн/кг.

Обов'язковим є і мед, який також потрібно освятити в Яблучний Спас. За даними великих гіпермаркетів країни, мед буде коштувати від 60 грн/500 г.

У кошик бажано додати хліб. За 400-грамову буханку потрібно віддати в середньому 9 гривень.

Прикрасити кошик можна польовими квітами, стрічками. Також можна використовувати в якості декору невеликі свічки, які будуть коштувати в великих гіпермаркетах в діапазоні 6,5-10 грн/шт.

Раніше Українські Новини писали про те, коли святкують Яблучний, Медовий и Горіховий Спас.

Також 14 серпня православні християни відзначили Медовий Спас, та почався Успенський піст.