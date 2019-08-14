За полгода отрицательное сальдо внешней торговли ухудшилось почти на миллион долларов

В январе-июне 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 3 736,4 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января-июня отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 994 млн долларов по сравнению с январем-июнем 2018 года (январь-июнь 2018 года отрицательное сальдо составило 2 742,4 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-июне 2019 года составил 24 469 млн долларов, при этом он увеличился на 5,2% по сравнению с январем-июнем 2018 года.

Импорт товаров в январе-июне 2019 года составил 28 205,4 млн долларов, увеличившись на 8,5%.

Как сообщали Українські Новини, в январе-мае 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 2 633,5 млн долларов.

В течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 458,6 млн долларов по сравнению с 2017 годом (2017 год отрицательное сальдо составило 6 342,5 млн долларов).

Тем временем, платежный баланс в июне сведен с дефицитом $1,2 млрд.