Национальная инвестиционная рада Арахамии проработала почти два месяца с "нулевой" продуктивностью (документ)

В Офисе Президента Украины затрудняются назвать какие-либо результаты работы Национальной инвестиционной рады с 24 июня 2019 года, когда секретарем Рады был назначен известный волонтер Давид Арахамия.

Об этом говорится в ответе ОПУ на информационный запрос Українських Новин.

В частности, в запросе уточнялось, сколько заседаний Рады было проведено за этот период, какие другие мероприятия проводились и какие документы были подготовлены или утверждены, а также какое количество проектов было рассмотрено, и какой объем инвестиций был привлечен при содействии Рады.

"В период с 24 июня по 7 августа заседания Национальной инвестиционной рады не проводились", - говорится в ответе ОПУ.

Как сообщали Українські Новини, 24 июня 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом назначил известного волонтера Давида Арахамию секретарем Национальной инвестиционной рады. "Не хочу декларировать много на старте, но все предыдущие консультации с большими инвесторами свидетельствуют о том, что Украина может минимум втрое увеличить нынешний объем инвестиций в страну. Получил задание от Президента сделать этот процесс как можно быстрее", - заявил при назначении Арахамия.

Ранее Арахамия уже заявлял, что в здание Администрации Президента посетители уже могут ходить в шортах и с ноутбуками, что на поверку оказалось не соответствующим действительности.

Давид Арахамия является соучредителем международной IT-компании Template Monster и основателем волонтёрской организации "Народный проект". С 2014 года работал уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины, куратором "волонтёрского десанта" — группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны.

На последних парламентских выборах шел под №4 партии "Слуга народа" и получил мандат народного депутата. Называется одним из наиболее вероятных кандидатов на главу президентской фракции в парламенте.

В то же время Арахамия уже анонсировал работу в новом парламенте созданной по его инициативе системы "Большой брат", которая будет следить за депутатами, анализировать все их голосования и выступления на предмет благонадежности и упреждения влияния на них со стороны. Что вызвало критику у ряда депутатов-мажоритарщиков из "Слуги народа".