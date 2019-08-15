Невакцинированные дети не будут иметь допуск к посещению учебных заведений

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки призвали родителей до 1 сентября сделать все необходимые прививки по Национальному календарю. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українські Новини.

Министр здравоохранения Ульяна Супрун во время пресс-конференции 14 августа заявила, что дети, которые не прошли вакцинацию не будут допущены к занятиям в учебных заведениях. По словам министра, в коллективе невакцинированных детей инфекция распространяется очень быстро. Это одна из причин, почему количество больных инфекционными болезнями детей с каждым началом учебного года увеличивается. Непривитые дети в коллективах создают риск возникновения вспышек инфекционных болезней, что является угрозой для жизни и здоровья не только учеников, но и членов их семей и работников учебных заведений.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила о важности установок, которые дает Министерство здравоохранения, отметив, что следовать им необходимо каждому.

Гриневич заявила, что в случае если родители откажутся от вакцинации, государство позволит каждому ребенку получать образование, предложив альтернативную форму обучения: дистанционное или индивидуальное.

Календарь профилактических прививок

Согласно календарю прививок дети до 6 лет должны иметь прививки против:

Гепатита В

Туберкулеза

Кори

Паротита

Краснухи

Дифтерии

Столбняка

Коклюша

Полиомиелита

Хиб-инфекции

В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка на основании данных обязательного медицинского профилактического осмотра ребенка с участием врача-педиатра и других врачей-специалистов. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического учреждения.

Если родители ранее сделали фальшивые справки о прививках, они могут беспрепятственно и бесплатно вакцинировать детей. Для этого нужно просто обратиться к своему семейному врачу или педиатру.

Как сообщали Українські Новини, В апреле текуего год Верховній Суд подтвердил обязательность вакцинации детей. Ранее министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие прививки необходимо сделать школьникам перед началом учебного года. Кроме того, Министерство здравоохранения прогнозирует поставку в Украину 500 тыс. доз вакцин против гриппа в октябре.