подписаться на рассылку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 августа 2019, четверг, 10:00 103
Lifestyle 2019-08-15T10:00:02+03:00
Українські Новини
Невакцинированные дети не будут иметь допуск к посещению учебных заведений

Невакцинированные дети не будут иметь допуск к посещению учебных заведений

Вакцинация. Фото:goodhouse.com.ua
Вакцинация. Фото:goodhouse.com.ua

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки призвали родителей до 1 сентября сделать все необходимые прививки по Национальному календарю. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українські Новини.

Министр здравоохранения Ульяна Супрун во время пресс-конференции 14 августа заявила, что дети, которые не прошли вакцинацию не будут допущены к занятиям в учебных заведениях. По словам министра, в коллективе невакцинированных детей инфекция распространяется очень быстро. Это одна из причин, почему количество больных инфекционными болезнями детей с каждым началом учебного года увеличивается. Непривитые  дети в коллективах создают риск возникновения вспышек инфекционных болезней, что является угрозой для жизни и здоровья не только учеников, но и членов их семей и работников учебных заведений.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила о важности установок, которые дает Министерство здравоохранения, отметив, что следовать им необходимо каждому.

Гриневич заявила, что в случае если родители откажутся от вакцинации, государство позволит каждому ребенку получать образование, предложив альтернативную форму обучения: дистанционное или индивидуальное.

Календарь профилактических прививок Календарь профилактических прививок

 

Согласно календарю прививок дети до 6 лет должны иметь прививки против:

  • Гепатита В
  • Туберкулеза
  • Кори
  • Паротита 
  • Краснухи
  • Дифтерии
  • Столбняка
  • Коклюша
  • Полиомиелита
  • Хиб-инфекции

В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка на основании данных обязательного медицинского профилактического осмотра ребенка с участием врача-педиатра и других врачей-специалистов. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического учреждения.

Если родители ранее сделали фальшивые справки о прививках, они могут беспрепятственно и бесплатно вакцинировать детей. Для этого нужно просто обратиться к своему семейному врачу или педиатру.

Как сообщали Українські Новини, В апреле текуего год Верховній Суд подтвердил обязательность вакцинации детей. Ранее министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие прививки необходимо сделать школьникам  перед началом учебного года. Кроме того, Министерство здравоохранения прогнозирует поставку в Украину 500 тыс. доз вакцин против гриппа в октябре.

Больше новостей о: Вакцина МОЗ Вакцинация Супрун

Архив
Новости
Новый посол Франции де Понсина вскоре прибудет в Украину 10:28
После длительного падения доллар подскочил в обменниках Киева 10:17
Взрыв в маршрутке. Фото: Информатор
В Киеве в час пик взорвалась и сгорела дотла маршрутка 10:08
Спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды 09:47
Грымчак брал взятки за разрешения на строительство в Киеве, - СМИ 09:39
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
больше новостей
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok